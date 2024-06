Политех на встрече с делегацией муниципального правительства г. Тяньцзин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В администрации Калининского района прошла встреча руководства района с представительной делегацией муниципального правительства г. Тяньцзин Китайской Народной Республики. Её возглавляет председатель народного правительства района Уцин г. Тяньцзин Сюй Инъу. Гостей приветствовал глава администрации Сергей Петриченко. На встрече присутствовали руководители высших учебных заведений, научно-исследовательских структур и предприятий района. Политех представлял начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк.

Глава администрации познакомил гостей с экономическими показателями и потенциалом района, рассказал о сотрудничестве с Китаем. Калининский район — это крупный промышленный центр Санкт-Петербурга. На его территории действуют более 290 промышленных предприятий. В том числе ведущие предприятия не только Санкт-Петербурга, но и всей страны, такие как ЛОМО, Ленинградский металлический завод, завод «Красный выборжец», машиностроительный завод «Арсенал» и др. В районе развита сфера науки и высшего образования. Здесь находятся многочисленные научно-исследовательские институты и известные вузы.

Район Уцин является инновационной зоной развития, находящейся между Пекином и Тяньцзином, которые являются муниципалитетами центрального подчинения Китая. Всего таких муниципалитетов четыре, два других — Шанхай и Чунсин. В настоящее время район переживает взрывной рост. В регионе создана мощная промышленная база и современная бизнес-экосистема. Развиваются многочисленные современные производства по доминирующим отраслям — искусственный интеллект, новые материалы, биотехнологии, энергосберегающие технологии, защита окружающей среды и др. В районе функционируют промышленный парк Пекин-Тяньцзинь, научно-технический инновационный парк Гаоцунь, промышленный парк электронной коммерции, автомобильный промышленный парк, научно-исследовательская инкубационная база.

Представители российских организаций и предприятий рассказали о научном и техническом потенциале сотрудничества с китайскими партнёрами.

Коллеги из Китая отметили, что в настоящее время Санкт-Петербургский политехнический университет достаточно известен в Китае. Они попросили организаторов встречи пригласить представителя университета, чтобы обсудить конкретные предложения по сотрудничеству с организациями и компаниями инновационного района Уцин.

Представляя Политехнический университет Владимир Хижняк рассказал о совместных структурах, функционирующих в Китае и результатах сотрудничества университета с китайскими вузами, научными организациями и компаниями. Представил некоторые инновационные разработки Политеха предлагаемые к внедрению. Пригласил китайских специалистов участвовать в работе Международного политехнического акселератора и Международного центра содействия предпринимательской деятельности иностранных выпускников и студентов. Предложил принять участие в конкретных проектах и обсудить пути решения некоторых проблем взаимодействия с китайскими коллегами, возникающих в непростой международной обстановке.

С конкретными предложениями по сотрудничеству с Политехом выступили президент компании Shenzhen Greentest Technology Co. Сю Цзюн, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган, выпускник СПбПУ, заместитель генерального директора Торгово-инвестиционной компании «Китайский деловой центр» Чжен Сюань и генеральный директор ООО «Шёлковый путь технологии» Георгий Благов.

«Китайские компании и организации в настоящее время имеют очень приличные ресурсы. И это, конечно, хорошо, и, безусловно, способствует организации эффективного сотрудничества. — отметил Владимир Хижняк. — Но иногда китайские коллеги подходят к сотрудничеству довольно однобоко, например, приглашают специалистов нашего университета работать только в Китае. Общаясь с китайскими коллегами на этой встрече было приятно услышать, что они понимают, что не только специалисты, но и университет должен получать выгоду от сотрудничества».

