Опубликованы результаты конкурса ППС

В СПбГАСУ 26 июня состоялся конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Он проводился в соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с наличием с 1 сентября 2024 г. вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в 2024/2025 уч. году.

Результаты конкурса опубликованы на странице управления кадров СПбГАСУ.

