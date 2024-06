Невероятные приключения итальянца в Сибири

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Алессандро Парлато – поэт, исполнитель, автор песен родом из провинции Виченца (Италия), а с недавнего времени – еще и слушатель курсов русского языка в Центре международных учебных программ НГУ. О жизни в Сибири и годе обучения в НГУ с Алессандро поговорила директор Итальянского центра НГУ Ольга Кузнецова.

Расскажи нам немного, как у тебя возникло желание изучать русский язык и почему ты выбрал наш университет?

Мне всегда хотелось познакомиться с языком моих любимых русских писателей в оригинале. Каким бы хорошим ни был перевод, чтобы понять суть, необходимо знать язык оригинального произведения. И вот в какой-то момент своей жизни, в поисках нового творческого и профессионального вдохновения, я приступил к изучению русского языка. Сначала самостоятельно, затем, охваченный энтузиазмом, я записался на онлайн-курсы при Русском доме в Риме. Во время учебы я узнал о возможности получения стипендии в Российской Федерации, которую, к счастью, я в итоге и получил. В своей заявке я указал несколько заинтересовавших меня вузов; именно ваш университет принял меня, за что я особенно благодарен и чему очень рад.

Что ты знал о России, о Сибири и Новосибирске до своего приезда?

О России у меня всегда было почти романтическое представление, составленное по произведениям Гоголя и Толстого. Признаюсь, что о Сибири и Новосибирске я не знал практически ничего. В действительности, должен вам сказать, если не считать отдельных любителей географии, представления, которые мы, европейцы, имеем о России, очень стереотипны и не имеют под собой особых оснований.

Чего ты ожидал от этого года в России?

Я ожидал, что ближе узнаю русскую культуру, изучу язык, познакомлюсь с новыми друзьями и приобрету необыкновенный опыт. Сейчас, в конце этого удивительного приключения, я могу сказать: это было невероятно!

Ты помнишь свои первые мысли и первые впечатления, когда ты приехал? Какими они были?

Вначале я был растерян. Когда я приехал, я еще совсем плохо говорил по-русски, поэтому мне было трудно сориентироваться. Кроме того, вначале ты всегда сталкиваешься с различными бюрократическими процедурами, которые необходимо пройти и которые кажутся сложными, но немного терпения – и всё разрешается. Несмотря на языковой барьер, в минуты, когда мне это было нужно, всегда находились люди, которые были в состоянии мне помочь.

Твои приключения в России стали по-настоящему незабываемыми. Ты можешь рассказать нам о самых интересных событиях?

Я принял участие в Фестивале молодежи в Сочи в составе итальянской делегации, и это было что-то невероятное. Видеть и знакомиться с множеством культур в таком красивом уголке – это то, что навсегда останется в сердце. А также получить самый уникальный опыт, такой как православное крещение или пасхальная служба, – это редкие и неповторимые моменты.

В конце концов ко мне вернулась моя страсть к пению, утерянная в Италии. Ты знаешь, в Новосибирске я участвовал в многочисленных концертах (в НГУ Алессандро создал группу «Dolce vita» вместе с гитаристом Сергеем Шеметовым, студентом ММФ, – О.К.) и благодаря им открыл большую любовь, которая связывает русский народ с моей страной.

Ты научился чему-то по-настоящему русскому? Может, каким-то привычкам, которые ты приобрел во время своего пребывания в России?

Конечно, и это – рукопожатие. У нас оно используется преимущественно в официальных ситуациях, в то время как здесь, в особенности между мужчинами, это обязательный и уважительный жест. Могу также сказать, что по утрам для меня стало обязательным завтракать овсяной кашей – это определенно русская традиция.

Если говорить о главной причине твоего путешествия в Россию, то есть об изучении русского языка, чего ты достиг за один год? Читаешь ли ты на русском, смотришь ли русские фильмы? Ты хочешь продолжить изучать наш язык после возвращения в Италию?

Мне удалось достичь своей цели и сдать экзамены, но я все еще далек от своей мечты о том, чтобы читать и толковать русскую литературу в оригинале. Конечно, музыка и фильмы помогают, но передо мной еще долгий путь; да, я продолжу обучение.

Кажется, что ты получил максимум от своего пребывания в России. Есть ли ещё что-то, что ты хотел сделать, но не сделал?

Да, ты права, действительно, есть одна вещь, которую я еще не попробовал, – это провести день на настоящей русской даче, отдыхая в тени деревьев после хорошей бани, может, за чашкой чая. Кто знает, во всяком случае, у меня есть намерение скоро вернуться, возможно, в ближайшем будущем мне удастся исполнить и это желание.

Мы сделали много всего интересного в Итальянском центре, ты участвовал в нашей «Маленькой итальянской вечеринке», а также работал в качестве преподавателя на нашем мини-курсе «Итальянцы так не говорят!». От всего сердца спасибо тебе за твой вклад, мы действительно очень рады тому, что ты был здесь с нами. Что бы ты хотел сказать нашим студентам, которые обучаются итальянскому языку и так сильно его любят?

Благодарю, для меня было честью с вами сотрудничать. Вы подарили мне уникальные моменты. Поэтому я хочу посоветовать студентам двигаться дальше, углублять свои знания, выходить за пределы обычных, уже проложенных маршрутов, потому что Италия – это не только хорошая еда и море. Пусть у вас будет желание отыскать её красоту и, – почему бы и нет, – также и её противоречия.

Перевод с итальянского выполнен администратором ИтЦ НГУ Кристиной Кидяровой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI