НГУ вошел в ТОП-10 лучших вузов России в рейтинге Интерфакса, заняв 7- место

Вчера группа «Интерфакс» представила XV ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2024 год. Новосибирский государственный университет сохранил высокие позиции в рейтинге и вошел в ТОП-10 лучших вузов России, заняв 7 место. По направлению «Образование» вошел в ТОП-5, а по «Сотрудничеству» (интернализация) НГУ поднялся на 2-ю позицию. Наряду с НГУ, в списке лидеров представлены ведущие российские вузы, такие как МГУ, МИФИ, МФТИ, ВШЭ, СПбГУ, ТГУ, КФУ, РУДН и МИСИС.

Рейтинг «Интерфакса» формируется по таким параметрам, как «Образование» (20%), «Исследования» (20%), «Социальная среда» (15%), «Сотрудничество» (15%), «Инновации и предпринимательство» (15%) и «Бренд» (15%). В этом году первые 8 университетов, включая НГУ, не поменяли позиции в рейтинге, что говорит о достаточно высокой конкуренции в десятке лидеров.

Новосибирский государственный университет существенно продвинулся практически по всем параметрам. Так, НГУ скакнул вперед по инновациям и предпринимательству: с 35-го в 2023 г. на 15-е место в 2024 г. В 2023 году НГУ зарегистрировал более 140 результатов интеллектуальной деятельности — патентов, объектов авторского права, ноу-хау; и более чем в три раза увеличил количество заявок на патенты, по сравнению с предыдущим годом. Также университет расширяет список индустриальных партнеров, среди которых РЖД, ОДК, СБЕР, Росатом, Газпромнефть, Татнефть, Эл6, Эн+ Груп, Сибирская генерирующая компания, Ростелеком и другие.

В университете за последнее время открыто 9 новых молодежных лабораторий, которые ведут исследования в разных сферах, среди них — функциональная диагностика низкоразмерных структур для наноэлектроники, структурно-функциональная организация генома, новые биомедицинские технологии, обработка и анализ сейсмических данных.

В НГУ успешно работает Стартап-студия: в 2023-2024 учебном году более 40 студенческих проектов получили финансирование, 3 проекта стали победителями весеннего бизнес-ускорителя Академпарка А:СТАРТ.

По уровню социальной среды университет занял 10-е место (в 2023 г. он был на 16-м), по уровню образования поднялся с 10 на 5-е место. Университет динамично развивается и предлагает широкий спектр востребованных направлений подготовки и передовые программы – от биотехнологий и IT до бизнеса и нефтегазового инжиниринга. Всего НГУ реализует более 130 программ высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. В прошлом году средний конкурс в НГУ составил 5,5 человек на место, максимальный — 50.

По направлению «Сотрудничество» (интернационализация) НГУ занимает 2-е место (в 2023 г. был на 4-м). Сейчас у НГУ 110 партнерских университетов в 19 странах мира, в вузе обучается 1700 иностранных студентов из 57 стран мира. НГУ ведет активную деятельность в сфере экспорта российского образования — организует семинары с участием рекрутинговых компаний из разных стран. Одним из крупных проектов 2023-2024 учебного года стала «Презентация российский университетов в Китае», среди организаторов которого — Новосибирский госуниверситет. В проекте приняли участие 43 вуза России и более 3 500 китайских школьников.

По уровню научно-исследовательской деятельности НГУ поднялся с 8-го на 7-е место. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В рамках нее реализует ряд проектов в передовых научных сферах, таких как радиационные технологии будущего, искусственный интеллект, научный инжиниринг. Ученые НГУ ведут исследования по перспективным направлениям, активно публикуются, в том числе и в иностранных научных журналах.

