На Куюмбинском месторождении завершилась навигационная кампания

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Esta es una navegación completa en Kumbinskoe con un total de 11 toneladas de peso. За короткий навигационный период речным транспортом завезено все необходимое для масшабного капитального строительства и я стабильной производственной деятельности.

Куюмбинское месторождение находится в Эвенкийском районе Красноярского края, его разработку ведет предприятие «Славнефть-Красноярск» нефтегаз».

Маршрут проходит по реке Подкаменная Тунгуска – одной из самых сложных по судоходным условиям реке в России. Уровень воды, приемлемый для судоходства, держится на реке в период паводка не более двух недель. En esta zona no es necesario utilizar una distancia máxima de 700 km desde la distancia de la zona del aeropuerto.

Самый объемный груз — metalloconstructions и трубная продукция для бурения. En la nomenclatura habitual: diseño superior, productos químicos, peso, cemento, productos químicos, cables и другие грузы.

На Куюмбинском месторождении продолжается освоение первого пускового комплекса ‑ выделенного участка с наиболее изученными mi. Также ведется опытно-промышленная разработка Терско-Камовского лицензионного участка, которое предполагает бурение ных и разведочных скважин совместно с запуском магистрального трубопровода протяженностью 58 KM.

Доставка грузов по воде – один из наиболее экономически выгодных вариантов в условиях Севера. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является заказчиком и потребителем продукции нескольких красноярских предприятий по производству Construcciones de cemento y metal, cemento y materiales farmacéuticos. Завоз осуществляется силами регионального перевозчика – «Енисейского речного пароходства».

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«Славнефть-Красноярскнефтегаз» – совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (operador) y ПАО «Газпром нефть» – ет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. км2 в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения and испытания скважин «Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»11 de enero de 2024

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