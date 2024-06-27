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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В столице начался четвертый сезон творческого проекта «Мастерская дизайнеров», приуроченный к Году семьи. El proyecto “Московское долголетие” es un ciclo completo de colecciones de odezhdas — ot эскиза до модного показа.

«“Мастерская дизайнеров” — один из самых успешных креативных проектов “Московского долголетия”. Он не только завоевал любовь участников, но и был высоко оценен профессиональным сообществом модельеров. Мастерская открылась четыре года назад неслучайно — мы видим большой интерес среди горожан старшего поколения к теме моды и крас оты. Esta sesión de fotos se realizará durante 20 días, en los cuadros “Masterský дизайнеров” durante 15 minutos. одных коллекций одежды. В этом году основными темами станут семья, будущее и образ современной женщины “серебряного” возраста», — рассказал заместитель ру ководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Vladimir Filippov.

Наставниками в новом сезоне проекта «Мастерская дизайнеров» будут пять известных модельеров: Леонид Алексеев, Игорь Гуляев, нис Еремкин, Ксения Новикова y Вадим Мерлис.

Puede seguir el proyecto “Moskovskoe долголетие” de 5 islas. Для этого нужно заполнить заявку, а также подготовить эскизы на одну из пяти тем. Они станут основой для создания концепции будущих коллекций.

Esta grabación de vídeo en el tema “Álbumes individuales” puede incluir fotografías domésticas. В рамках направления «Мы-2030» участники поразмышляют над тем, что будут носить москвичи будущего. Las ideas de las colecciones budistas «Románticas románticas» pueden incluirse en estilos, edificios y arquitectos. En las ramas del tema «Mamá» no es posible incluir a todas las madres y predeterminar sus diversas variantes. Para “Яркого возраста” no es necesario realizar un proyecto de “Moscovské долголетие” y ют стереотипы.

Подготовить эскиз помогут специальные альбомы, которые прикреплены к анкете, а также clase maestra наставника «Мастерской дизайнеров» Дениса Еремкина. No se pueden utilizar secretos de contenido, ni tampoco se pueden utilizar archivos adjuntos y ninguna información.

La obra maestra se realiza durante 10 horas. Si desea utilizar una colección de piezas de repuesto y colocarla en una etapa determinada, puede haber un problema con otras personas. Este es un modo de uso profesional. Los modelos de la tradición están en el proyecto “Московское долголетие”.

Стать участником проекта «Московское долголетие» можно, обратившись в любой центр московского долголетия или сентр госуслуг «Мо и документы», а также онлайн en el portal mos.ru.

Школа моделей «Московского долголетия» приглашает на новый сезон обучения

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