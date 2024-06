Научиться управлять цифровым месторождением, выучить башкирский язык и «свалять» картину из войлока – в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 28 по 30 июня пройдут Дни Республики Башкортостан – одного из старейших нефтегазодобывающих регионов России.

Посетители павильона смогут узнать историю легендарной башкирской нефти. Начало добычи нефти в Башкирии в 1932 году, изменило географию и структуру нефтяной промышленности всей страны. Башкирская нефть сыграла важную роль в победе в Великой Отечественной войне. Сегодня республика остается одним из ведущих энергетических центров России с развитой экономикой и высоким уровнем социального развития.

Ключевым активом «Роснефти» в Республике Башкортостан является компания «Башнефть», которая является одним из основных «локомотивов» экономики региона. Компания управляет активами по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающими заводами, нефтехимическими предприятиями, розничной сетью АЗС, сервисными предприятиями. Накопленная добыча «Башнефти» приблизилась к 1,9 млрд тонн нефти. Специалисты компании, за более чем 90-летнюю историю, создали уникальные компетенции и технологии нефтяной отрасли.

В нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» входят три крупных завода, оснащенных передовыми установками и комплексами: «Башнефть-Уфимский НПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» с совокупной мощностью переработки 22 млн тонн нефти в год. Предприятия выпускают более 160 наименований продукции, среди которых экологичные автомобильные бензины «Евро-6», дизельные топлива, судовые топлива, продукты нефтехимии и газопереработки, а также более 20 наименований различных смазочных материалов.

Химический комплекс «Башнефти» представлен заводом «Уфаоргсинтез» и «Шкаповским газоперерабатывающим предприятием». «Уфаоргсинтез» производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым аналогам. Завод входит в число лидеров отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров. Предприятие обеспечивает 30% общероссийского производства фенола и ацетона. «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие» ведёт переработку попутного нефтяного газа и широких фракций легких углеводородов. Из этого сырья вырабатываются бензин, сжиженный газ, бутан, изобутан, пропан-бутановая смесь, стабильный газовый бензин.

В павильоне «Роснефти» в Дни Башкирии можно будет узнать, какую нефтехимическую продукцию производят на НПЗ.

Розничная сеть «Башнефти» включает 540 АЗС в 14 регионах России, реализующая качественные экологичные моторные топлива, произведенное на уфимской группе заводов.

Также в Республике Башкортостан работает крупнейший научно-исследовательский и корпоративный научный центр «Роснефти», который осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений компании. На базе института создан Центр разработки наукоемкого программного обеспечения, который занимается развитием линейки прикладного программного обеспечения и импортозамещением зарубежных аналогов.

«Башнефть» уделяет большое внимание вопросам снижения воздействия производства на окружающую среду. Только в 2023 году компания направила на реализацию природоохранных проектов более 9,3 млрд рублей. Средства направлены на уменьшение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и популяции рыб.

Компания реализует в регионе масштабную благотворительную программу. За последние пять лет при поддержке компании построено и восстановлено более 200 объектов социальной инфраструктуры в 49 районах и городах республики.

Посетители павильона «Роснефти» смогут познакомиться с производственными и социальными проектами региона, лекциями специалистов отрасли, а также поучаствовать в интерактивных мастер-классах.

Любители высоких технологий смогут самостоятельно управлять всеми процессами на виртуальном месторождении – на стенде работает копия «Цифрового месторождения». Основой этого масштабного проекта являются цифровые двойники объектов и процессов, которые происходят при разработке и эксплуатации месторождения. Система считывает все необходимые параметры с датчиков на оборудовании, анализирует их на базе разработанного в компании импортонезависимого программного обеспечения и выдает оператору рекомендации по повышению эффективности нефтедобычи.

Также в Дни Башкортостана гостям представят одну из самых масштабных в отрасли интеллектуальных систем управления производственными процессами на уфимской группе нефтеперерабатывающих заводов. Новый программно-аппаратный комплекс является частью проекта «Цифровой завод» и обеспечивает автоматическое регулирование и поддержание наиболее оптимального режима работы технологических установок. Нововведение успешно себя зарекомендовало: за счет «умной» оптимизации производственных процессов только за 2023 год на трех уфимских НПЗ выпуск моторных топлив увеличен на 64 тыс. тонн.

В культурно-развлекательной части программы у гостей будет возможность прикоснуться к самобытной культуре Башкирии: зрелищные показы национальных костюмов в сопровождении рассказа об истории и особенностях башкирской одежды. Желающие смогут пройти интерактивное обучение традиционной башкирской хореографии, экспресс-изучение башкирского языка – устоявшиеся приветствия, пословицы и поговорки.

Мастер-классы по изготовлению селтәр (мини-нагрудников) – элемента национального украшения девушек. Мастера помогут посетителям изготовить их в виде броши или колье из ткани и бусин, которые можно забрать с собой в виде памятного сувенира. Также посетители стенда смогут поучиться делать картины из войлока.

