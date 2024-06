Лучшие места столицы и звездные тренеры: более трех тысяч москвичей старшего поколения посетили «Зарядки долголетия» в июне

Source: MIL-OSI Russian Language News

В летнем сезоне проекта «Московское долголетие» для жителей столицы старшего поколения подготовлена насыщенная программа. Главное событие — «Зарядки долголетия» — за первый месяц лета объединило более трех тысяч горожан. Утренние тренировки проходят в знаковых местах столицы. В июне они состоялись на площади у Большого театра, смотровой площадке на Воробьевых горах, Пушкинской площади и Северном речном вокзале.

«Утренние зарядки в самых красивых местах города — новая традиция “Московского долголетия”. В этом году география проведения “Зарядок долголетия” расширилась и охватит все округа столицы. Кроме того, к нам присоединились самые авторитетные спортсмены, которые делятся своим примером дисциплины, силы воли и правильной техникой выполнения упражнений. В июне тренировки уже посетили три тысячи москвичей старшего поколения. Участники не только получают запас бодрости на весь день, но и заряжают спортивной энергией других горожан. Ведущие геронтологи подчеркивают, что, в каком бы возрасте мы ни начали заниматься физическими упражнениями, это позволяет на несколько лет продлить активную, бодрую, интересную жизнь», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

«Зарядки долголетия» проходят каждое утро по будням с 09:30 до 10:30, а раз в неделю их проводят известные спортсмены. В июне звездными гостями зарядок стали сразу четверо фигуристов, победителей и призеров Олимпийских игр — Роман Костомаров, Евгения Медведева, Илья Авербух, Татьяна Тотьмянина, а также четырехкратный чемпион Игр гимнаст Алексей Немов.

Каждый из них подготовил комплекс уникальных спортивных упражнений, которые помогают разогреть мышцы. Например, Алексей Немов провел классическую зарядку времен СССР под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Все спортсмены отметили, что благодаря проведению «Зарядок долголетия» в знаковых местах города можно привлечь внимание не только представителей старшего поколения, но и людей других возрастов к поддержанию здорового образа жизни.

«Участники “Московского долголетия” и сами отлично знают, что нужно делать, чтобы хорошо себя чувствовать. Чтобы быть здоровым, нужно систематически двигаться. Спорт объединяет людей с разными взглядами, из разных поколений. Сегодня во время зарядки я показал простые, но очень эффективные упражнения, которые в свое время мне давали тренеры. Надеюсь, старшее поколение возьмет их себе на заметку — это большая честь для меня», — поделился Алексей Немов.

Зарядки каждый будний день также проводят профессиональные спортивные инструкторы. Для участников устраивают не только классические разминки, но и танцевальные тренировки, занятия по цигуну, дыхательной гимнастике, зумбе и другое.

В июле горожан старшего поколения ждут, например, в Парке Горького, на площадке возле станции метро «Коммунарка» в ТиНАО и по другим столичным адресам. Узнать расписание, место проведения и зарегистрироваться на зарядку можно на сайте.

Кроме того, на свежем воздухе проходят экскурсии, занятия по скандинавской ходьбе, йоге, различным видам гимнастики и многое другое. Все желающие могут выбрать удобное для себя место среди 800 площадок по всему городу.

Подробности и анонсы мероприятий летнего сезона «Московского долголетия» — на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале. Присоединиться к проекту можно в любом центре московского долголетия, центре госуслуг «Мои документы», а также онлайн на портале mos.ru.

