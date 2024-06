Лекторий, спортзал или изостудия: в сервисе «Вместе с культурой» появились новые площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В каталоге онлайн-сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на mos.ru появилось около 40 новых помещений, расположенных в учреждениях культуры Центрального округа столицы (ЦАО). Среди них есть танцевальные и спортивные залы, пространства для организации творческих занятий, игровые комнаты и лектории. Помещения подойдут для занятий йогой или балетом, соревнований по настольному теннису, творческих мастер-классов и литературных конкурсов, чтения лекции. Арендовать их может любой житель Москвы старше 18 лет, у которого есть полная учетная запись на портале mos.ru. Всего вместе с новыми площадками горожанам и представителям бизнеса теперь доступно для бронирования более 200 различных помещений в ЦАО.

Узнать о том, как зарегистрироваться на портале mos.ru и повысить статус своей учетной записи, можно из этой инструкции.

«Центральный округ пользуется наибольшей популярностью у пользователей сервиса “Вместе с культурой”. С момента его запуска москвичи провели на площадках округа уже более 8,6 тысячи мероприятий. Теперь для аренды доступно еще больше помещений в центре города. Их разнообразие и реализованная в сервисе возможность подбора по критериям позволяют найти подходящее место практически для любого события», — заявил Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Провести спортивное мероприятие

Для спортивных тренировок, занятий йогой или балетом могут подойти тренажерный и спортивный залы в Центре детства на Ольховской улице (дом 33). В нем также есть зал для соревнований по настольному теннису. Это просторное помещение с отдельным входом, оно оборудовано тремя теннисными столами и кондиционером. Одновременно этот зал вмещает 12 человек. В досуговом центре есть душевые комнаты и раздевалки.

Теннисный зал размером поменьше доступен для аренды в культурном центре на Большой Пироговской улице (дом 37–43, корпус В). Здесь же пользователи могут забронировать большой танцевальный зал, оборудованный балетными станками, степ-платформами и другим спортивным инвентарем.

Для танцевальных мастер-классов хорошо подойдет помещение в спортивном центре в Уланском переулке (дом 21, строение 2). В зале есть балетные станки, инвентарь для йоги, гимнастические маты и большое зеркало. Здесь можно проводить занятия и для детей, и для взрослых.

Организовать творческий мастер-класс

Провести занятия по рисованию можно в библиотеке № 1 имени А.С. Грибоедова (улица Сущевский Вал, дом 66). В ней есть изостудия и удобное творческое пространство на 15 человек. Все помещения оборудованы большими столами, в них имеются мольберты и другие необходимые художникам приспособления.

Для творческих мастер-классов стоит рассмотреть и зал в библиотеке № 11 (Шмитовский проезд, дом 46, корпус 2). Это уютное многофункциональное помещение, в котором также можно проводить тренинги, презентации или семинары с количеством участников до 15 человек.

Организовать детский праздник

Досуговый центр на улице Тимура Фрунзе (дом 20) предоставляет в аренду просторную игровую комнату. В ней есть два подвесных кресла-кокона, инвентарь для развивающих игр по системе Монтессори, мягкие кубы, лесенки, детская кухня с посудой, шкафчики, набор для игр с водой. В центре также можно забронировать шахматный класс. Он оборудован столами и стульями, в нем есть шахматные доски для игры и специальные часы. Класс рассчитан на 20 человек.

Небольшой зал сказок библиотеки № 3 на Новом Арбате (дом 30/9) оформлен в виде беседки в лесу. Он украшен росписями по мотивам сказок А.С. Пушкина, что создает особую волшебную атмосферу. Зал подойдет для организации мастер-классов, лекций, бесед, литературных конкурсов и встреч с писателями.

Как забронировать помещение

Всего в каталоге онлайн-сервиса «Вместе с культурой» представлено свыше 1500 современных многофункциональных пространств, расположенных по всему городу. Жители Москвы могут подобрать помещение практически под любые запросы. Например, в каталоге есть специальные залы с хорошей акустикой, оборудованные проекторами и экранами. В них удобно проводить презентации. Кроме того, горожане могут забронировать зрительный зал или подобрать кабинет для занятий с детьми. Упростить поиск подходящего помещения помогут фильтры и готовые подборки площадок. На странице каждого помещения указаны свободные даты, стоимость аренды, информация о техническом оснащении и дополнительных услугах.

Арендовать площадку могут как физические, так и юридические лица. Для этого достаточно заполнить электронную заявку. Бронирование и оплата занимают всего несколько минут, а договор аренды заключается онлайн. Учреждение рассмотрит заявку в течение четырех календарных дней. Для проведения мероприятия с собой нужно будет взять паспорт.

Сервис «Вместе с культурой» появился на портале mos.ru в начале февраля 2021 года. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий города Москвы и культуры. С момента запуска сервиса на представленных в нем площадках провели уже более 30 тысяч мероприятий.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

