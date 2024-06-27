Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Todas las universidades organizan programas específicos para la escuela. Летние каникулы — не исключение. С 16 по 25 июня в СПбПУ состоялся образовательный интенсив — Летняя школа Политеха, организатором которого стал Центр боте с абитуриентами. Участники интенсива — ученики 9-10 clases de la escuela de San Petersburgo, Moscú y Rusia.

В этом году Летняя школа прошла по 6 направлениям.

«Энерговайб: как приручить электрический ток и не перегореть» от Высшей школы электроэнергетических SISTEM Института эNER гетики

«Встраиваемые системы управления» от Высшей школы управления киберфизическими системами

«Лингвистика в цифровой эпохе: от análisis de los datos del intellecta» del Гуманитарного института

«Цифровые методы проектирования наземных машин и оборудования» de Высшей школы транспорта

«Анализ данных в экономике» от Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ. На этом направлении часть занятий провели спикеры из Газпром нефти, Сбербанка y «Kobak Lab».

«Крылья Политеха» de las escuelas de energía eléctrica

Участники посетили лекции и практические занятия, на которых получили необходимые знания по тематике направления. В образовательный блок также включены экскурсии на preдприятия. En las escuelas secundarias «ОДК-Климов», «Lada Sankt-Peterburg», «Россети Ленэнерго», «СМАРТ-Автоматизация», «Kobak Lab», «Nexigno». Poluchennye навыки ребята смогли применить при решении кейсов.

Участники трека «Крылья Политеха» проектировали аэродинамические профили и изготавливали их opытные образцы. На направлении «Энерговайб: как приручить электрический ток and не перегореть» старшеклассникам предстояло разработать схему снабжения коттеджа.

На треке «Лингвистика в цифровой эпохе: от анализа даных до искусственного интеллекта» участники провели семантический анализ лов, используемых для людей с инвалидностью, нашли их тональность, окраску, частотность. Школьники с направления «Цифровые методы проектирования наземных машин и оборудования» работали над созданием собственной машины лей, которые они печатали сами on 3D-printer. А также ребята провели краш-тесты полученных моделей.

На треке «Встраиваемые системы управления» участники разрабатывали систему автоматизации определенного процесса и встраивали эту систему в процесс. «Анализу данных в экономике» необходимо было предложить свой сервис или для обработки и анализа данных с агрегаторов вакансий.

Ребята показали высокий уровень подготовки проектов. Лучшие команды получили дополнительные баллы при поступлении в Политех и подарки от организаторов, среди которых были путевки во Всероссийский детский центр «Океан». En este lugar hay 3 programas de la policía. Registro de programas bajo este concepto. Подробности на сайте Политех школьникам.

Участники Летней школы оказались очень собранными и трудолюбивыми. Открытием стала команда, которая предложила проект электроснабжения коттеджа с большой отдыха (бильярдная, зона для игры в настольный теннис, остекленная терраса) на втором этаже. В первые дни работы над кейсом они немного отставали, но в последний день сосредоточили свои силы на проекте, нашли и справили ки. Золотым призёром стал проект электроснабжения одноэтажного коттеджа со сбалансированной климатической средой — кейс отличался вы соким качеством разработанного технического решения. Hay tres proyectos de investigación de energía para todos los gustos en la ciudad de Sochi. Надеюсь, Летняя Школа по енергетическому направлению станет нашей хорошей традицией, — поделилась впечатлениями доцент ысшей школы электроэнергетических систем Елена Иванова.

Участники Летней школы охватили весь спектр работы инженера: proyectores y parámetros de modelos 3D, programas infantiles е и проведение физических испытаний. На протяжении курса ребята были увлечены и с с интересом подходили к рабоTE, несмотря на то, что трудились больше недели перерыва! Мне понравилось с ними работать, так как они схватывали всё на лету и задавали вопросы, чтобы еще лучше понять материал и глуб же разобраться в теме, — отметил бакалавр ВШЭМ, преподаватель трека «Крылья Политеха» Никита Избяков.

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