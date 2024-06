Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

На треке «Лингвистика в цифровой эпохе: от анализа даных до искусственного интеллекта» участники провели семантический анализ лов, используемых для людей с инвалидностью, нашли их тональность, окраску, частотность. Школьники с направления «Цифровые методы проектирования наземных машин и оборудования» работали над созданием собственной машины лей, которые они печатали сами on 3D-printer. А также ребята провели краш-тесты полученных моделей.

Участники трека «Крылья Политеха» проектировали аэродинамические профили и изготавливали их opытные образцы. На направлении «Энерговайб: как приручить электрический ток and не перегореть» старшеклассникам предстояло разработать схему снабжения коттеджа.