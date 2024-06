ИТ-полигоны, медиатека, медицинский блок: в районе Метрогородок построят школу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Метрогородок возведут школу. Проект строительства здания уже утвержден. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Здание будет состоять из центральной двухэтажной части, левого трехэтажного крыла и правого четырехэтажного. Школа рассчитана на 550 мест», — рассказал Иван Щербаков.

Так, в блоке начальных классов предусмотрены учебные кабинеты, обеденный и спортивный залы. Кроме того, здесь оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и территорию для отдыха и досуга детей.

Блок средних и старших классов будет состоять из универсальных и специализированных учебных кабинетов, помещений для естественных наук, обеденного зала, ИТ-полигонов. Появятся также места для изучения технологий, академический лабораторно-исследовательский комплекс, медицинский блок с кабинетом врача и процедурными. Кроме того, обустроят многофункциональное пространство, где можно будет разместить медиатеку, а также оборудовать актовый и спортивный залы.

В школе создадут условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

