Завершились Спартакиада среди факультетов и институтов и Спартакиада первокурсников НГУ

Учебный год подошел к концу и подведены итоги Спартакиады среди факультетов и институтов НГУ по 14 видам спорта. В зачет вошли результаты 11 видов программы, а в случае равенства очков преимущество получала команда, у которой больше 1-3 мест.

Как и в прошлом году за тройку призеров боролись ММФ, ФИТ и ФФ, и в этот раз с очень хорошим отрывом лидировали математики.

Итоговые места распределились следующим образом:

1 место — Механико-математический факультет, 151 балл

2 место — Факультет информационных технологий, 133 балла

3 место — Физический факультет, 129 баллов

4 место — Факультет естественных наук, 102 балла

5 место — Экономический факультет, 89 баллов

6 место — Геолого-геофизический факультет, 86 баллов

7 место — СУНЦ НГУ, 74 балла

8 место — Гуманитарный институт, 67 баллов

9 место — Высший колледж информатики, 59 баллов

10 место — Институт интеллектуальной робототехники, 59 баллов

11 место — Институт медицины и психологии, 58 баллов

12 место — Институт философии и права, 53 балла

Также завершилась Спартакиада первокурсников, в которую входят 7 видов спорта: мини-футбол, перетягивание каната, легкоатлетический кросс, плавание, силовое многоборье, лыжные гонки и пулевая стрельба. Победители Спартакиады первокурсника определялись по сумме мест в шести видах программы из семи:

1 место — Факультет информационных технологий, 14 баллов

2 место — Физический факультет, 25 баллов

3 место — СУНЦ НГУ, 25 баллов

Более подробные результаты можно найти в таблицах Спартакиад на странице: https://vk.com/sport_nsu, где также освещались все соревнования в течении учебного года.

Поздравляем всех призеров с достойными результатами и ждем на наших спортивных площадках в следующем учебном году! Кафедра физического воспитания желает всем успешной сессии, защиты дипломов и продуктивного летнего отдыха!

