Дорога до вуза или школы: на улицах Москвы появились новые указатели

В сети пешеходной навигации столицы появилось 32 новые навигационные таблички, которые приведут горожан к образовательным и культурным учреждениям. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В частности, сине-белые информационные поля покажут дорогу до Государственного института искусствознания (Козицкий переулок, дом 5), Литературного института имени А.М. Горького (Тверской бульвар, дом 25, строение 1) и Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова (Марксистская улица, дом 36).

Новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до образовательного учреждения. Например, дорога от городского указателя до Российского института театрального искусства — ГИТИС (Малый Кисловский переулок, дом 6, строение 1) займет семь минут, а до Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств (Товарищеский переулок, дом 30) — всего четыре минуты.

Будут полезны новые указатели для юных москвичей и их родителей. Так, благодаря одному из них зеленоградцы смогут узнать, как далеко и в каком направлении находится школа № 1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова.

Единая система навигации развивается в Москве с 2014 года. Сегодня в городе установлено более 113 тысяч домовых и городских указателей, а также более четырех тысяч информационных полей с QR-кодами.

По единым стандартам устанавливаются домовые указатели с данными о наименованиях улиц и номерах домов и городские, рассказывающие о месторасположении тех или иных объектов. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

