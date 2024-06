В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проработке у города находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В рамках 42 из них предусмотрена возможность строительства технопарков. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в 10 округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тысяч до 362 тысяч квадратных метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Технопарки планируется создать в рамках девяти проектов КРТ на северо-востоке столицы, семи проектов — на севере, шести — на юго-востоке, пяти — на западе Москвы, по три проекта находится на востоке, юге города, в Зеленограде и ТиНАО. Кроме того, строительство научно-исследовательских комплексов запланировано в двух проектах редевелопмента на северо-западе и в одном — на юго-западе Москвы.

«При разработке проектов комплексного развития территорий особое внимание уделяется созданию современных технопарков, которые позволяют развивать инновационную инфраструктуру в столице. Например, в рамках реорганизации бывшей промзоны Теплый Стан в Ясеневе в течение 10 лет построят два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров. На территории бывшей промзоны “Вагоноремонт” 17, 18 в САО планируется возведение нежилых объектов общей площадью 297,8 тысячи квадратных метров, в том числе технопарка», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

