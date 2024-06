В Московском зоопарке открылся вольер китоглавов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Московском зоопарке впервые открылся вольер китоглавов. Там проживает молодая пара крупных птиц средней высотой 1,2 метра с размахом крыльев до двух метров.

«Китоглавы экспонируются всего в нескольких зоопарках Европы, а в нашей стране этих редких птиц можно будет впервые увидеть в Московском зоопарке. Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава. Этот вид трудно размножается в неволе. Поэтому в новом вольере созданы все комфортные условия для пары и последующего выращивания птенцов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

На старой территории рядом с кругом катания построили вольер для китоглавов общей площадью 350 квадратных метров. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю. Поскольку эти птицы одиночки, самец и самка будут жить каждый в своей секции вольера и встречаться в период размножения. В каждой из секций зимнего вольера предусмотрен бассейн, а также установлена автоматическая система микроклимата, которая поддерживает комфортную для птиц температуру воздуха и влажность. Крытый комплекс оформлен так, чтобы максимально имитировать естественную среду обитания китоглава.

Летняя секция вольера разделена на три части, в каждой из которых предусмотрен водоем и инфракрасные обогреватели. Некоторые стены уличного комплекса закрыты деревянными конструкциями для того, чтобы у птиц была возможность побыть в уединении от посетителей.

На территории вольера высажены различные злаковые травы, декоративно-лиственные кустарники, многолетние цветы. Среди них — осока черная, рогоз, фалярис, пеннисетум, сциндапсус, традесканция, филодендроны, а еще рябинник, спирея японская, ирис и ива.

Китоглавы — достаточно редкие птицы. Они обитают в болотистой местности в Восточной Африке. В природе их осталось всего около восьми тысяч особей. Этот вид внесен в Международную Красную книгу как уязвимый. Их популяция сокращается из-за охоты и изменения среды обитания.

У китоглавов серые перья, белый живот и небольшой гребень из перьев на затылке, длинные тонкие ноги с большими пальцами. Длина пальцев может достигать 20 сантиметров, что помогает китоглаву перемещаться по илистому грунту. Большую голову птиц поддерживает мощная шея. Клюв — наиболее заметная особенность китоглавов, по форме он напоминает башмак. Глаза расположены на передней части черепа, а не по бокам, что позволяет птице одновременно четко видеть изображение предмета обоими глазами.

Китоглавы питаются преимущественно живой рыбой. В Московском зоопарке их кормят карпом и форелью.

Китоглавы трудно размножаются в условиях зоопарка. Эти пернатые являются моногамными, оба родителя участвуют в строительстве гнезда, насиживании и выращивании птенцов. Днем родители разделяют между собой заботы по их воспитанию.

