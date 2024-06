В кластере «Ломоносов» пройдет конгресс зеленых инноваций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

8 июля в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, дом 1, зал «Атом») состоится мероприятие «Конгресс зеленых инноваций: технологии и экология», посвященное актуальным вопросам развития природосберегающих технологий и внедрения экологических решений. Вход по предварительной регистрации.

Встреча проводится для налаживания профессионального диалога между представителями промышленных компаний, государственного сектора, научно-исследовательских институтов и общественных организаций, обмена опытом разработки, тестирования, внедрения и нормативного регулирования рынка зеленых технологий.

Участники конгресса обсудят современные тенденции и перспективы развития экологичных инноваций, ключевые драйверы роста отрасли и возможности их применения в России, вопрос привлечения инвестиций в экологические проекты, а также роль государства, бизнеса и общественных организаций в продвижении зеленых технологий.

Программа включает в себя актуальные вопросы экологической повестки, среди которых модернизация промышленности с применением зеленых технологий, стратегии климатической адаптации регионов России, новые технологии в процессах переработки промышленных отходов, зеленые стандарты и программы энергосбережения при реализации инвестиционно-строительных проектов.

Спикерами мероприятия выступят представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители профильных департаментов в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, горнорудной промышленности, транспорте, а также ключевые эксперты общественных ассоциаций и профессиональных объединений.

Организатором конгресса выступает фонд «Московский инновационный кластер».

