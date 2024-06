Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Врачи отделения трансфузиологии городской клинической больницы (ГКБ) имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у жителя столицы, который пришел сдавать кровь в рамках донорской акции. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях. Стать донором можно в Центре крови имени О.К. Гаврилова и 11 крупных отделениях на базе многопрофильных стационаров. Ежегодно туда обращаются более 100 тысяч человек, там заготавливается свыше 250 тысяч литров крови. Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента», — рассказала Анастасия Ракова.

Молодой человек впервые принял участие в донорской акции. Во время обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Однако более глубокое тестирование показало, что антиген D у донора присутствует, но точный фенотип определить невозможно. В подобных особых случаях для установления резус-статуса нужны молекулярно-генетические исследования.

Фенотип, который встречается только у небольшого процента людей, проживающих в определенной местности, называется редким. Если кому-то из таких пациентов требуется переливание крови, то подбор донора становится сложной задачей. Организм реципиента может начать вырабатывать антитела к донорской крови, в которой присутствуют несовместимые антигены, что приведет к тяжелым осложнениям.

Работу по типированию (классификации) крови, ее заготовке и хранению, в том числе редких фенотипов, которую проводят сотрудники столичной трансфузиологической службы, сложно переоценить. В любое время дня и ночи, если в какой-либо больнице Москвы срочно требуется кровь или ее компоненты для спасения пациента, медики ищут максимально подходящие образцы. Они должны быть совместимы с кровью реципиента по различным антигенам.

В отделении трансфузиологии ГКБ имени М.П. Кончаловского создали реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая очень редкие. Это отделение, одно из крупнейших в Москве, является резервным по обеспечению компонентами крови лечебных учреждений столичного Департамента здравоохранения. Ежегодно здесь заготавливают более семи тонн крови. Кроме того, в криобанке хранится свыше 190 доз крови с редким фенотипом.

В отделении разработали четкую систему логистики и создали базу данных кадровых доноров. Здесь внедрили новые технологии иммуногематологических исследований крови, включая методики типирования редких антигенов. Это позволяет обеспечивать безопасность и клиническую эффективность трансфузионной терапии в круглосуточном режиме, а также предупреждать возможные реакции и осложнения при переливании реципиентам донорской крови или ее компонентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI