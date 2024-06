Всегда в движении: как проходит обучение в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А.А. Николаева

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сделать резьбу для винта, закрасить царапину на кузове, заставить колеса вращаться, а двигатель — преобразовывать тепловую энергию в механическую. Всему этому учат студентов Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева. В июне 2024 года ему исполнилось 95 лет. Колледж считается крупнейшим и старейшим в России учебным заведением в транспортной сфере. И наверное, неслучайно он носит имя выпускника колледжа и министра автомобильных дорог РСФСР Алексея Николаева, занимавшего должность с 1969-го по 1985-й.

Сейчас в колледже стартовала подготовка к следующему учебному году: идет косметический ремонт, сотрудники монтируют новые мастерские, а с 20 июня начала работу приемная комиссия.

Корреспонденты mos.ru побывали на одной из пяти площадок колледжа в Восточном Дегунине. Рассказываем, как сюда поступить, что происходит на практике и экзаменах, зачем девушкам слесарное дело и с какого курса студентов принимают на работу.

От слесарей до логистов

Едва мы заходим в кирпичное здание колледжа, как сразу попадаем в мастерскую, где все кипит, бурлит и шумит: под потолком подвешен черный автомобиль, возле которого суетятся студенты в синих комбинезонах, слышен стук, мастер с папкой в руках командует: «У вас время до 11, ровно час».

Сейчас июнь, в колледже проходят экзамены и учебная практика. В мастерской ребята демонстрируют умение проводить диагностику машины и трансмиссии — элементов, которые соединяют двигатель с ведущими колесами.

«Всего в колледже более 30 мастерских и лабораторий. У нас готовят специалистов по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, строительству автодорог и аэродромов, информационным системам и программированию, организации перевозок и управлению на транспорте, операционной деятельности в логистике, сервису на транспорте, а также мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей в целом. На всех площадках заведения обучаются более пяти тысяч человек ежегодно», — рассказывает директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева Роман Фомин.

Среднее специальное учебное заведение стало первым в России по подготовке специалистов в транспортной сфере. «Автомобили появились в нашей стране в 1893-м. К 20-м годам прошлого века образовались объединения автомобилистов. А в 1929-м на основе одного из таких объединений создали колледж, поскольку возникла необходимость готовить водителей и строителей автодорог», — объясняет директор.

Резьба и электроцепь

По словам Романа Фомина, чтобы поступить в колледж имени Николаева, нужны любовь к автомобилям и проходной балл в аттестате. Он начинается от трех на ремонтные специальности, а для обучения на логистов или программистов требуется 4,8. Впрочем, каждый год балл повышается, поскольку спрос со стороны абитуриентов стремительно растет.

Мы поднимаемся на второй этаж, где 14–15-летние первокурсники, которые собираются в дальнейшем чинить машины, сдают свой первый экзамен по итогам года. На сленге сотрудников колледжа он называется слесаркой. Ребята у станков сосредоточенно крутят в руках пластины и цветные провода, отовсюду раздается жужжание сверла и скрежет металла.

«На этом этапе студенты показывают минимальные знания, необходимые для перехода к производственной практике. Экзамен состоит из трех модулей: нарезать резьбу в металлической пластине, произвести замер детали автомобиля микрометром и собрать простейшую электрическую цепь. На каждое задание дается час», — говорит мастер производственного обучения Егор Каражас.

Впрочем, ребята справляются быстрее. Почти все они с детства собирали и разбирали машины, сначала игрушечные, затем настоящие — помогали родителям в гараже.

«Сейчас на экзамене мне предстоит подключить лампочку через блок предохранителя к аккумулятору. Красный провод со знаком плюс вставляем в блок, синий со знаком минус — в автомобильную фару. Когда делал это первый раз, возился минут 10, а сейчас и двух хватает», — отмечает первокурсник Илья Бабурин.

На работу — с первого курса

На первом этаже тем временем старшекурсники сдают квалификационный экзамен по присвоению рабочей профессии «слесарь по ремонту автомобилей». Сегодня день ремонтников. Переходя из одной мастерской в другую, ребята должны привести в порядок или в движение какую-нибудь часть автомобиля. Например, в цехе двигателей внутреннего сгорания студенты разбирают крышки цилиндров, отвечающих за тепловые процессы в машине, затем собирают обратно. В сварочной студенты возвращают прежний вид крылу, помятому в аварии: бьют по нему молотком под определенным углом, чтобы выправить, приваривают недостающие детали. Затем отнесут в малярку, где закрасят даже мельчайшие царапины и отполируют.

А в мастерской по ремонту ходовой части под машиной лежит девушка с гаечным ключом: ее задача — за час открутить задние продольные рычаги, которые фиксируют колеса, и провести их дефектовку, то есть определить причину неисправности.

«В этом колледже я получаю второе среднее образование, поэтому мне нужно учиться всего год. По первому я художник-преподаватель, закончила отделение мультипликации во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова. Но теперь решила полностью сменить род деятельности. Хочу уйти в автоспорт. Для этого мне необходимо знать устройство автомобиля», — объясняет студентка Василиса Иванова.

По словам Романа Фомина, 23 процента студентов — девушки. Обычно они поступают на логистическое отделение, но бывают исключения. «Девчонок, наших выпускниц, всегда охотно принимают в автосервис, они пунктуальные и аккуратные, ответственные», — отмечает директор.

Василиса Иванова еще во время учебы устроилась в дизайнерский отдел автомобильной компании на должность маляра-колориста. 95 процентов выпускников колледжа легко находят работу, причем многие — на первом или втором курсе. Ведь все преподаватели (а их более 200) — знатоки своего дела на практике, люди, параллельно работающие на производствах или в сервисных центрах, через руки которых прошли сотни и тысячи машин.

«Я заканчиваю второй курс, вчера был на собеседовании, и меня сразу же приняли на работу в автосервис. Все потому, что наши учителя — квалифицированные мастера. Мы регулярно проходим учебную практику в колледже и закрепляем навыки на производственной — в дилерских центрах и автосервисах. У нас готовят настоящих профессионалов, которых с нетерпением ждут работодатели. Ежегодно что-то меняется, к нам поступают новейшие автомобили, активно продающиеся на российском рынке, в том числе из Китая, считающиеся сложными по своему устройству, и наши выпускники умеют ремонтировать даже их. В ближайшее время ждем электромобили», — рассказывает второкурсник Павел Салашный.

По пути со временем

Колледж не стоит на месте. В следующем учебном году откроются три новые мастерские, соответствующие спросу со стороны работодателей.

«Первая мастерская — по ремонту электромобилей, во второй будут собирать и разбирать самые современные двигатели, в третьей — монтировать шины последних моделей», — уточняет Роман Фомин.

А пока студенты готовятся к летней практике. Те, кто не достиг совершеннолетия, с нетерпением ждут этого момента, чтобы скорее получить права: при колледже действует автошкола, а выпускники, получившие рабочие профессии, обязаны уметь водить.

«Как только мне исполнится 18, куплю машину и отправлюсь в путешествие, например в Санкт-Петербург. Ведь только в многокилометровом пути можно изучить и почувствовать автомобиль», — рассуждает Павел Салашный.

