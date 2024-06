Викторина, мастер-классы и чемпионат по ретроиграм: как пройдет День молодежи в «Умном городе» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В День молодежи гости павильона «Умный город» на ВДНХ смогут погрузиться в атмосферу 1990-х, принять участие в развлечениях той эпохи, ответить на вопросы викторины и получить памятные призы. О том, какая программа ждет посетителей интерактивной выставки 29 июня, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

«Для многих гостей павильона “Умный город” эпоха 1990-х — это воспоминания о юности и детстве, которые они проводили во дворах за игрой в резиночку и казаки-разбойники, а также ностальгия по ярким нарядам и первым электронным девайсам: игровым приставкам, тетрисам и тамагочи. В День молодежи мы подготовили развлекательную программу, которая напомнит взрослым и расскажет детям о том времени, когда мир только готовился к грандиозному скачку в цифровое пространство. Мы познакомим всех пришедших с историей развития технологий в столице, проведем викторины, творческие мастер-классы и соревнования по компьютерным ретроиграм. Посетители смогут не только получить яркие эмоции и впечатления, но и обменять игровую валюту этого дня — “сотки” — на памятные подарки и мерч в стиле 1990-х», — отметила Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий.

Праздничные мероприятия будут проходить как внутри павильона, так и вне его.

Доцифровые забавы и ретроигры

С 12:00 до 18:00 встречать гостей на улице будут аниматоры. Они расскажут о главных играх того времени — классиках и рыболове, прыжках через резиночку и кольцемете. Дети узнают о том, чем занимались их ровесники в доцифровую эпоху, и сравнят это с современными компьютерными развлечениями.

В игровой зоне «Умного города» пройдет чемпионат по ретроиграм. Участникам предстоит сразиться в популярные в прошлом «Змейку», Super Mario и Pac-Man. Три победителя, которые наберут больше очков, получат суперпризы — игровые приставки с культовыми видеоиграми.

Кроме того, приставки и сувенирную продукцию получат победители конкурса, который проходит на странице «Умного города» на ВДНХ в социальной сети «ВКонтакте». Для участия необходимо подписаться на него, сделать репост записи о конкурсе на свою страницу, поставить лайк, написать комментарий и прийти 29 июня в павильон «Умный город». Там нужно подтвердить выполнение всех условий, а уже в 17:00 объявят победителей, выбранных с помощью генератора случайных чисел.

Викторина и мастер-классы

В День молодежи в павильоне можно будет ознакомиться с интерактивной экспозицией и принять участие в викторине на знание нейросетей и искусственного интеллекта. За каждый правильный ответ гости получат «сотку» — фишку из популярной у школьников игры девяностых. «Сотки» в конце дня можно будет обменять на фирменный сувенир: кардхолдер, блокнот, носки, стикерпак с логотипами цифровых сервисов Москвы и портала mos.ru или кубик Рубика — один из символов той эпохи.

Заработать фишки можно будет и в игре «Борьба умов». Каждый час в одном из пространств павильона будет проходить блиц-опрос, в котором ведущий задаст вопросы на смекалку и знание современных технологий.

Гости также смогут создать своими руками памятный ретросувенир, приняв участие в мастер-классе по плетению фенечек из бисера и ниток. Эти самодельные браслетики были обязательным аксессуаром молодежи того времени. Их изготавливали в разных стилях и техниках, чтобы носить самому или дарить друзьям.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. Здесь проходят мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и многое другое. Узнать подробности, посмотреть даты ближайших очных и онлайн-мероприятий и зарегистрироваться на них можно на сайте. «Умный город» открыт для посещения с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье включительно, вход бесплатный. Каждый час по выставочной зоне центра проводятся групповые экскурсии. Чтобы попасть на них, необходима предварительная регистрация. А если скачать приложение «Узнай Москву» и в разделе «Умный город» найти аудиогид, то прогуляться по павильону можно самостоятельно.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

