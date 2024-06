26.06.2024 Trójskok w nowoczesność: nowa era transportu w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Weryfikacja, którą przeprowadził rząd, pozwoliła na stworzenie nowych założeń rozbudowy sieci komunikacyjnej w Polsce. Powstanie nowoczesna i odpowiadająca wyzwaniom XXI wieku komunikacja na terenie całego kraju, która będzie uwzględniała potrzeby lokalne i regionalne. Kocepcja ta zrodziła się jeszcze w latach 2009-10.

“Po pierwsze – i to jest zasadnicza różnica między projektem promowanym przez naszych poprzedników, a tym, co my już robimy od kilku miesięcy i co nabiera w tej chwili przyspieszenia – to jest włączenie całej Polski w ten projekt”

– primer ministro przekazał.

“Chcemy wybudować projekt racjonalny zarówno pod względem finansowym, jak i optymalny z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego transportu, ale przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki i przedsiębiorców. Będziemy tak projek tować i tak budować, żeby był jak największy pożytek z każdej złotówki, która Zostanie Wydana”

– mówił Ministro D. Klimaczak.

W porównaniu z tym, co było zaplanowane w poprzedniej koncepcji urealniony projekt CPK pozwoli zdecydowanie zmniejszyć liczbę potrzebnych wywłaszczeń, ale i naprawić wyrządzone krzywdy.

“Bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że przygotowujemy wspólnie z ministrami i wojewodami taki model, który naprawi krzywdy i który nie będzie z krzywdą dla nikogo, kto będzie wywłaszczony. Ale radykalnie zmniejszy potr zeba wywłaszczeń w związku ze zmianą modelu przede wszystkim kolejowego”

– podkreślił D. Tusk.

Przy zmianie założeń rząd kierował się interesem mieszkańców Polski, którzy chcą szybciej i bardziej komfortowo podróżować. Dlatego Polska stanie się jednym wielkim megalópolis. W tej koncepcji liczy się cała Polska, a nie budowa w jednym miejscu wielkiego centrum.

“W ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. Sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już wdrażamy, to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą, ze stolic ą, ale także z największymi miastami w Powstanie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi i będzie obsługiwała realne potoki pasażerów”

– powiedział szef polskiego rządu.

“Sieć kolejowa w całym programie CPK to oczywiście nowe linie kolejowe, ale też linie istniejące. Ma ona stanowić spójność połączeń linii nowych, linii zmodernizowanych, tych, które istnieją od wielu lat i tych linii regionalnych o m charakterze, o mniejszym ruchu”

– dodał Wiceminister Infrastruktury P. Malepszak.

Proyecto ten rozpocznie się od tzw. “Y”, czyli kolei dużych prędkości. Połączy en Warszawę, Łódź, Poznań y Wrocław. Na późniejszym etapie będzie dotyczył także innych polskich dużych miast. Koleje będą osiągały prędkość de 300 a 320 km/h.

“Możemy go nazwać projektem 100 minut, bo mniej więcej w tym czasie będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska i oczywiście krócej do Łodzi”

– podkreślił Premier Tusk.

Zgodnie z zapowiedziami Wiceministra Infrastruktury Piotra Malepszaka już w grudniu tego roku pojedziemy z Warszawy do Łodzi w 65 minutos, z Warszawy do Białegostoku w 90 minutos, a z Warszawy do Poznania w 2 godziny 20 minutos.

