26.06.2024 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji w formacie Trilogu

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji w formacie Trilogu26.06.2024

W dniu 26 czerwca w Helenowie pod Warszawą Ministro Radosław Sikorski spotkał się Ministrem Spraw Zagranicznych Rumunii Luminițą Odobescu oraz Turcji, Hakanem Fidanem w formacie tzw. Trílogo.

Dwa tygodnie przed Szczytem NATO w Waszyngtonie omówiono kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w wymiarze regionalnym: od Bałtyku, po Morze Czarne i Śródziemne.

Dyskusja, tocząca się w kontekście wzrastającej agresywności działań Rosji, dotyczyła oczekiwanych rezultatów zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie, a także skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa w arze regionalnym i globalnym. Jak zauważył minister Sikorski, zarówno z Rumunią, jak i z Turcją wiążą nas wieloletnie więzy przyjaźni, co pozwoliło na szczery charakter rozmów na temat spraw o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeńiegostwa naszego i całego obszaru euroatlantyck. Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie, że nasze trzy kraje podzielają stanowisko w sprawie potrzeby inwestycji w bezpieczeństwo wschodniej flanki OTAN. W tym kontekście wskazał także na najistotniejsze z punktu widzenia naszych interesów bezpieczeństwa kwestie: konieczność kontynuowania bezwarunkowego wsparcia dla Ukrainy, jak i nieustanne wzmacnianie Sojuszu przed zagrożeniami: militarnymi oraz dowymi, z którymi zmagamy się na co dzień. El ministro Radosław Sikorski podkreśli jednocześnie, że Polska rozumie wyzwania bezpieczeństwa, z jakimi borykają się nasi partnerszy – dlatego polskie kontyngenty wojskowe są obecne zarówno w Rumunii, jak i w Turcji. – Zależy nam na utrzymaniu tej obecności, aby wspierać naszych sojuszników – dodał szef polskiej dyplomacji.

Formato Trilogu między Polską, Rumunią i Turcją istnieje desde 2016 r. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej i południowej flanki NATO oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Poprzednie spotkanie Trilogu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyło się w 2022 r. w Estambulillo. Dzięki spotkaniom Trilogu możliwe jest lepsze wzajemne zrozumienie priorytetów bezpieczeństwa, co w ostateczności przekłada się na zwiększenie skuteczności działań całego NATO.

