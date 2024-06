Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Шестой скейт-парк открылся на площадке «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве». Он расположен по адресу: улица Адмирала Руднева, владение 8. Ежедневно с 10:00 до 21:00 (с учетом технических перерывов) здесь ждут взрослых и детей в возрасте от шести лет.

В конце апреля заработали пять летних скейт-парков, а также роллердром на площади Революции. За это время в них побывали около 18 тысяч человек. На площадках с качественным покрытием есть все необходимые для отработки трюков тренажеры. Тренировки в самокатных школах проходят с понедельника по субботу в 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30 по следующим адресам:

— Профсоюзная улица, владение 41;

— Митинская улица, владение 31;

— сквер на улице Хачатуряна;

— Городецкая улица, владение 1;

— Святоозерская улица, владение 1;

— улица Адмирала Руднева, владение 8.

Заниматься можно как самостоятельно, так и с помощью куратора. Тренеры бесплатно помогут новичкам освоить базовые трюки и научиться уверенно стоять на самокате и скейтборде, а профессионалам — усовершенствовать технику катания и поставить новые сложные трюки. Необходима предварительная запись.

Роллердром на площади Революции принимает гостей с трех лет. Новички учатся кататься на роликовых коньках с нуля, а профессионалы оттачивают мастерство. Дети с трех до 10 лет занимаются в сопровождении взрослых, для подростков 10–14 лет достаточно письменного согласия родителей или законных представителей.

Находиться на территории роллердрома и скейт-парков нужно в шлеме и защите на руках и ногах. Если своих средств защиты нет, их можно взять на месте, оплатив аренду. Кроме того, нужно оставить залог за шлем, роликовые коньки, самокат или скейтборд. Выбрать площадку и удобное время тренировки можно при регистрации на сайте «Московских сезонов». Предварительная запись поможет избежать очередей. Уличные спортивные площадки будут открыты до первых осенних заморозков.

Помимо этого, на площадках «Московских сезонов» этим летом можно поиграть в падел-теннис, а для любителей водных процедур открыли более 10 бассейнов практически по всему городу.

Проект «Лето в Москве» объединил уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия. Среди них фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», исторический фестиваль «Времена и эпохи», джазовый фестиваль «Весь этот джаз», гастрофестиваль «Вкусы России», музыкальный фестиваль «Зарядье», благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» и многие другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI