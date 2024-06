Членам Ассоциации международных автомобильных перевозчиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 июня состоится торжественное собрание членов АСМАП, посвящённое 50-летию основания ассоциации.

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления со знаменательным юбилеем.

На протяжении полувека Ассоциация международных автомобильных перевозчиков объединяет более тысячи российских автотранспортных предприятий, защищает и представляет их интересы на мировом уровне.

За эти годы создана и успешно развивается эффективная структура, в которую входят региональные филиалы и представительства, учебно-консультационные центры. Выстроено конструктивное взаимодействие профессионального сообщества с министерствами и ведомствами, законодательными органами. Эксперты вашей организации принимают активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, подготовке проектов межправительственных соглашений с иностранными государствами.

Важно, что в условиях переориентации логистических коридоров ассоциация ведёт системную работу по освоению альтернативных направлений, новых перспективных маршрутов, устранению административных барьеров. Вносит весомый вклад в развитие национального рынка транспортных услуг, обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами, повышение конкурентоспособности отечественных перевозчиков.

Желаю всем дальнейших успехов, осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

М.Мишустин

