Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Благодаря масштабной модернизации, которая началась в 2019 году, московская служба занятости из биржи труда и выплатной кассы, куда обращались только за пособием по безработице, превратилась в современного кадрового оператора. Сегодня в ее активе крупнейшая городская база вакансий, передовые сервисы по поиску работы и развитая инфраструктура в виде ов трудоустройства в центрах «Мои документы» and пяти флагманских центров с расширенным набором услуг — от профориентации и тренинг ов до поиска работы. А открытие в прошлом году центра инновационных кадровых SERвисов «Профессии будущего» на улице Щепкина ознаменовало новый виток развития современной службы занятости Москвы. Сегодня столица— это город с почти нулевой безработицей нарастающей потребностью в кадрах, написал Сергей Собянин en el blog.

«Город предлагает любому москвичу и жителям других регионов развить свой кадровый потенциал и успешно встроиться й рынок труда нашей страны. Для этого Москва создает современную образовательную инфраструктуру для взрослых и школьников по широкому спектру обу чения, и эта работа будет продолжена», — рассказал Мэр Москвы.

В этом году еще один центр обучения «Профессии будущего» с собственными практико-производственными площадками откроется оне Печатники. En el lugar donde se encuentran los grupos de trabajo, hay aproximadamente 100 programas programados. Para poder realizar una profesión, no dude en consultarnos sobre otras economías, tales como promociones, ра услуг, transporte, tecnologías de información, гостеприимство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и drogие, а также бы стро найти работу по выбранному направлению.

Además, hay programas de programación completos y completos para niños. Благодаря ей каждый подросток сможет сделать осознанный выбор будущей профессии.

Este artículo puede proporcionar un total de 63 centavos en 2023 hasta 70 centavos en 2030. ить число людей, проходящих обучение, с 20 до 150 тысяч ежегодно.

En perspectiva para el año 2030, los pronósticos son de 1,7 a 1,2 años. А количество занятых в городской экономике должно увеличиться до 7,24 millones de personas.

Cooperación con organizaciones no gubernamentales

Уже шестой год в столице реализуется programma сотрудничества с некоммерческими организациями (НКО) «Москва— добрый город». Estos socios de ecosistemas eficientes, que incluyen proyectos completos de gran alcance, muy interesantes y con información detallada.

«За это время было налажено сотрудничество с более чем 500 некоммерческими организациями и добровольческими движениями, которые п омогают свыше 220 тысячам москвичей ежегодно. Среди них люди с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, горожане, находящиеся на лечении в медучреждениях или нужда ющиеся в долговременном уходе, старшее поколение, люди в кризисной или трудной жизненной ситуации», — отметил Сергей Собянин.

Победителями конкурса грантов за пять лет стали 548 социально ориентированных НКО, между которыми распределили два рублей.

Весной прошлого года Правительство Москвы впервые провело целевой конкурс на реализацию проектов помощи участникам й военной операции (СВО) и членам их семей. Между 42 организациями распределили 90 MILLIONOV RUBлей на реализацию проектов как в объектах НКО, так и на площадке озданного городом единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

В рамках имущественной поддержки на конкурсной основе Москва предоставляет столичным НКО в безвозмездное пользование на срок х лет более 50 помещений общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Они предназначены для организации деятельности и реализации проектов для москвичей, которым требуется особая забота .

En 2021, estamos en el mercado social de Rusia «Москва — добрый город», который инил онлайн-магазины свыше 50 социально ориентированных некоммерческих организаций. Este proyecto es de 1,5 horas, incluido un total de 50 personas. сяч подарков, получив возможность реализовать их.

Sinergia работы городских служб и НКО помогает поддержать максимальное количество нуждающихся жителей и улучшить дарты социальных услуг.

«У нас есть все возможности для того, чтобы окружить заботой и помочь жить достойно каждой нуждающейся московской семье», — аключил Сергей Собянин.

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