Финансовые новости: 26.06.2024 состоится депозитный аукцион Московского областного гарантийного фонда (2)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

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Categorías24-7, MIL-OSI, Moscú, Bolsa de Valores de Moscú, Economía rusa, Federación Rusa, Idioma ruso, Economía rusa

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Parámetros

Дата проведения депозитного аукциона

26.06.2024

Валюта размещения

FROTAR

Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)

1 157 000 000,00

Срок размещения, дней

26

Дата внесения средств

27.06.2024

Дата возврата средств

23.07.2024

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых

16.00

Условия заключения, срочный или особый

Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)

100 000 000,00

Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.

1

Форма аукциона, открытая или закрытая

Открытая

Основание Договора

Генеральное соглашение



Расписание (по московскому времени)

Заявки в предварительном режиме

de 14:00 a 14:15

Заявки в режиме конкуренции

14:15 14:25

Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся

hasta las 14:45





Дополнительные условия

Выплата процентов в конце срока

MIL OSI