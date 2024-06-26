Финансовые новости: Информация об определении дополнительного периода сбора заявок в рамках приобретения акций обыкновенных класса А Yandex N. V. с одновременной продажей акций обыкновенных МКПАО “Яндекс”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Сообщаем об определении дополнительного периода сбора заявок с датой активации в рамках приобретения обыкновенных акций класса А Публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N.V.) (далее и выше – Yandex N.V.), торговый код YNDX, ISIN NL0009805522 (далее – Выкупаемые Акции) с одновременной продажей обыкновенных акций Международной компании публичного акционерного общества “ЯНДЕКС”, ОГРН 1233900014699 (далее и выше – МКПАО “Яндекс”), торговый код YDEX, ISIN RU000A107T19 (далее – Размещаемые Акции), на торгах в ПАО Московская Биржа.
Выкупаемые акции
|Наименование Эмитента
|Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N.V.)
|Наименование ценной бумаги
|Акции обыкновенные класса А
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|–
|Торговый код
|YNDX
|ISIN код
|NL0009805522
|Покупатель
|Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0063100000
|Размер лота
|1 Акция
|Цена покупки
|4250 руб.
|Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
|27.06.2024
|Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
|27.06.2024
|Дата активации и заключения сделок
|08.07.2024
|Режим торгов
|“Выкуп: Адресные заявки”
(Расчеты: Рубль)
|Допустимые виды заявок
|цена выкупа + количество:
с указанием цены выкупа Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы продать)
|Код расчетов
|B01
|Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)
|Нет
|Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок)
|10:00 – 19:00 –27.06.2024
|Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)
|Не проводится
|Размер частичного обеспечения
|–
|Размер отступного
|–
|Время активации заявок
|9:35 – 08.07.2024
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|9:50 – 19:00 – 08.07.2024
|Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
|до 19:00 – 08.07.2024
|Дополнительные условия
|Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30 до 18:30 09.07.2024*
Размещаемые Акции
|Наименование Эмитента
|Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” (“МКПАО ЯНДЕКС”)
|Наименование ценной бумаги
|Акции обыкновенные
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|1-01-16777-A
|Торговый код
|YDEX
|ISIN код
|RU000A107T19
|Продавец
|Идентификатор продавца в системе торгов – MC0063100000
|Размер лота
|1 Акция
|Цена продажи
|4250 руб.
|Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
|27.06.2024
|Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
|27.06.2024
|Дата активации и заключения сделок
|08.07.2024
|Режим торгов
|“Размещение: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль)
|Допустимые виды заявок
|цена продажи + количество:
с указанием цены продажи Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести)
|Код расчетов
|B01
|Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)
|Нет
|Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок)
|10:00 – 19:00 –27.06.2024
|Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)
|Не проводится
|Размер частичного обеспечения
|–
|Размер отступного
|–
|Время активации заявок
|9:35 – 08.07.2024
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|9:50 – 19:00 – 08.07.2024
|Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
|до 19:00 – 08.07.2024
|Дополнительные условия
|Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30 до 18:30 09.07.2024*
* – Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО “НКЦ” (АО) на рынке ценных бумаг на условиях “поставка против платежа” путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сделки, заключенные в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” и “Выкуп: Адресные заявки”.
Вниманию Участников!
Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации заявки, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (специального отчета на исполнение сделок). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может быть введен Участником клирингом и исполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаны неисполненными по вине Участника клиринга.
Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” / “Выкуп: Адресные заявки”, сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием торгово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 или 36).
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