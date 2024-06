Финансовые новости: Информация об определении дополнительного периода сбора заявок в рамках приобретения акций обыкновенных класса А Yandex N. V. с одновременной продажей акций обыкновенных МКПАО “Яндекс”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сообщаем об определении дополнительного периода сбора заявок с датой активации в рамках приобретения обыкновенных акций класса А Публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N.V.) (далее и выше – Yandex N.V.), торговый код YNDX, ISIN NL0009805522 (далее – Выкупаемые Акции) с одновременной продажей обыкновенных акций Международной компании публичного акционерного общества “ЯНДЕКС”, ОГРН 1233900014699 (далее и выше – МКПАО “Яндекс”), торговый код YDEX, ISIN RU000A107T19 (далее – Размещаемые Акции), на торгах в ПАО Московская Биржа.

Выкупаемые акции

Наименование Эмитента Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N.V.) Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные класса А Идентификационный/регистрационный номер выпуска – Торговый код YNDX ISIN код NL0009805522 Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0063100000 Размер лота 1 Акция Цена покупки 4250 руб. Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок 27.06.2024 Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок 27.06.2024 Дата активации и заключения сделок 08.07.2024 Режим торгов “Выкуп : Адресные заявки”

(Расчеты: Рубль) Допустимые виды заявок цена выкупа + количество: с указанием цены выкупа Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы продать) Код расчетов B01 Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”

(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) Нет Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 19:00 –27.06.2024 Время контроля и блокировки частичного обеспечения

(предактивация) Не проводится Размер частичного обеспечения – Размер отступного – Время активации заявок 9:35 – 08.07.2024 Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 19:00 – 08.07.2024 Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 19:00 – 08.07.2024 Дополнительные условия Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30 до 18:30 09.07.2024*

Размещаемые Акции

Наименование Эмитента Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” (“МКПАО ЯНДЕКС”) Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные Идентификационный/регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A Торговый код YDEX ISIN код RU000A107T19 Продавец Идентификатор продавца в системе торгов – MC0063100000 Размер лота 1 Акция Цена продажи 4250 руб. Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок 27.06.2024 Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок 27.06.2024 Дата активации и заключения сделок 08.07.2024 Режим торгов “Размещение: Адресные заявки”.

(Расчеты: Рубль) Допустимые виды заявок цена продажи + количество: с указанием цены продажи Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести) Код расчетов B01 Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”

(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) Нет Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 19:00 –27.06.2024 Время контроля и блокировки частичного обеспечения

(предактивация) Не проводится Размер частичного обеспечения – Размер отступного – Время активации заявок 9:35 – 08.07.2024 Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 19:00 – 08.07.2024 Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 19:00 – 08.07.2024 Дополнительные условия Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (период исполнения сделок): с 9:30 до 18:30 09.07.2024*

* – Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО “НКЦ” (АО) на рынке ценных бумаг на условиях “поставка против платежа” путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сделки, заключенные в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” и “Выкуп: Адресные заявки”.

Вниманию Участников!

Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации заявки, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (специального отчета на исполнение сделок). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может быть введен Участником клирингом и исполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаны неисполненными по вине Участника клиринга.

Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” / “Выкуп: Адресные заявки”, сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием торгово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 или 36).



