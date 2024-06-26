Финансовые новости: Información sobre las operaciones de cierre del período de validez de las acciones previas Асса А Yandex N. V. с одновременной продажей акций обыкновенных МКПАО “Яндекс”

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Сообщаем об определении дополнительного периода сбора заявок с датой активации в рамках приобретения обыкновенных акций А Публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Sociedad pública de responsabilidad limitada Yandex N.V.) (далее и выше – Yandex N.V.), торговый код YNDX, ISIN NL0009805522 (далее – Выкупаемые Акции) с одновременной продажей Novedad activa Международной компании публичного акционерного общества “ЯНДЕКС”, ОГРН 1233900014699 (далее и выше – МКПАО “Яндекс”), торговый код YDEX, ISIN RU000A107T19 (далее – Размещаемые Акции), на торгах в ПАО Московская Биржа.

Выкупаемые акции

Наименование Эмитента

Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Sociedad Pública de Responsabilidad Limitada Yandex N.V.)

Наименование ценной бумаги

Акции обыкновенные clase A

Número de identificación/registro de nombres de usuario

–

Торговый код

YNDX

código isin

NL0009805522

Покупатель

Identificador de huellas dactilares en el sistema – MC0063100000

Размер лота

1 acción

Цена покупки

4250 rublos.

Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок

27.06.2024

Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок

27.06.2024

Дата активации и заключения сделок

08.07.2024

Режим торгов

“Выкуп: Адресные заявки”(Расчеты: Рубль)

Допустимые виды заявок

цена выкупа + количество:

с указанием цены выкупа Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный) покупатель хотел бы продать)

Код расчетов

B01

” т т+)

neto

Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение сбора заявок)

10:00 – 19:00 –27.06.2024

Время контроля и блокировки частичного обеспечения(предактивация)

Не проводится

Размер частичного обеспечения

–

Размер отступного

–

Время активации заявок

9:35 – 08.07.2024

Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок

9:50 – 19:00 – 08.07.2024

Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению

hasta las 19:00 – 08.07.2024

Дополнительные условия

Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (período de исполнения сделок): de 9:30 a 18:30 del 09.07.2024*

Размещаемые Акции

Наименование Эмитента

Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” (“МКПАО ЯНДЕКС”)

Наименование ценной бумаги

Акции обыкновенные

Número de identificación/registro de nombres de usuario

1-01-16777-A

Торговый код

YDEX

código isin

RU000A107T19

Продавец

Identificador de producto en el sistema – MC0063100000

Размер лота

1 acción

Цена продажи

4250 rublos.

Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок

27.06.2024

Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок

27.06.2024

Дата активации и заключения сделок

08.07.2024

Режим торгов

“Размещение: Адресные заявки”.(Расчеты: Рубль)

Допустимые виды заявок

цена продажи + количество:

с указанием цены продажи Акции и количества ценных бумаг в лотах (máximo количество ценных бумаг, которое й покупатель хотел бы приобрести)

Код расчетов

B01

” т т+)

neto

Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение сбора заявок)

10:00 – 19:00 –27.06.2024

Время контроля и блокировки частичного обеспечения(предактивация)

Не проводится

Размер частичного обеспечения

–

Размер отступного

–

Время активации заявок

9:35 – 08.07.2024

Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок

9:50 – 19:00 – 08.07.2024

Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению

hasta las 19:00 – 08.07.2024

Дополнительные условия

Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (período de исполнения сделок): de 9:30 a 18:30 del 09.07.2024*

* – Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО “НКЦ” (АО) нанке ценных б умаг на условиях “поставка против платежа” путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сдекилю, ченные в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки ” y “Выкуп: Адресные заявки”.

Вниманию Участников!Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации вки, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (special отчета на сделок ). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может бы ть введен Участником клирингом и сполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаным и по вине Участника клиринга.

Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” / “Выкуп: Адресные з аявки”, сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием ргово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 и 36).

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