Финансовые новости: Información sobre las operaciones de cierre del período de validez de las acciones previas Асса А Yandex N. V. с одновременной продажей акций обыкновенных МКПАО “Яндекс”

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Сообщаем об определении дополнительного периода сбора заявок с датой активации в рамках приобретения обыкновенных акций А Публичной компании с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Sociedad pública de responsabilidad limitada Yandex N.V.) (далее и выше – Yandex N.V.), торговый код YNDX, ISIN NL0009805522 (далее – Выкупаемые Акции) с одновременной продажей Novedad activa Международной компании публичного акционерного общества “ЯНДЕКС”, ОГРН 1233900014699 (далее и выше – МКПАО “Яндекс”), торговый код YDEX, ISIN RU000A107T19 (далее – Размещаемые Акции), на торгах в ПАО Московская Биржа.
Выкупаемые акции
Наименование Эмитента
Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Sociedad Pública de Responsabilidad Limitada Yandex N.V.)
Наименование ценной бумаги
Акции обыкновенные clase A
Número de identificación/registro de nombres de usuario
–
Торговый код
YNDX
código isin
NL0009805522
Покупатель
Identificador de huellas dactilares en el sistema – MC0063100000
Размер лота
1 acción
Цена покупки
4250 rublos.
Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
27.06.2024
Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
27.06.2024
Дата активации и заключения сделок
08.07.2024
Режим торгов
“Выкуп: Адресные заявки”(Расчеты: Рубль)
Допустимые виды заявок
цена выкупа + количество:
с указанием цены выкупа Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный) покупатель хотел бы продать)
Код расчетов
B01
” т т+)
neto
Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение сбора заявок)
10:00 – 19:00 –27.06.2024
Время контроля и блокировки частичного обеспечения(предактивация)
Не проводится
Размер частичного обеспечения
–
Размер отступного
–
Время активации заявок
9:35 – 08.07.2024
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
9:50 – 19:00 – 08.07.2024
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
hasta las 19:00 – 08.07.2024
Дополнительные условия
Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (período de исполнения сделок): de 9:30 a 18:30 del 09.07.2024*
Размещаемые Акции
Наименование Эмитента
Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” (“МКПАО ЯНДЕКС”)
Наименование ценной бумаги
Акции обыкновенные
Número de identificación/registro de nombres de usuario
1-01-16777-A
Торговый код
YDEX
código isin
RU000A107T19
Продавец
Identificador de producto en el sistema – MC0063100000
Размер лота
1 acción
Цена продажи
4250 rublos.
Дата начала сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
27.06.2024
Дата окончания сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок
27.06.2024
Дата активации и заключения сделок
08.07.2024
Режим торгов
“Размещение: Адресные заявки”.(Расчеты: Рубль)
Допустимые виды заявок
цена продажи + количество:
с указанием цены продажи Акции и количества ценных бумаг в лотах (máximo количество ценных бумаг, которое й покупатель хотел бы приобрести)
Код расчетов
B01
” т т+)
neto
Время сбора заявок в ходе дополнительного периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение сбора заявок)
10:00 – 19:00 –27.06.2024
Время контроля и блокировки частичного обеспечения(предактивация)
Не проводится
Размер частичного обеспечения
–
Размер отступного
–
Время активации заявок
9:35 – 08.07.2024
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
9:50 – 19:00 – 08.07.2024
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
hasta las 19:00 – 08.07.2024
Дополнительные условия
Ввод специальных отчетов на исполнение сделок (período de исполнения сделок): de 9:30 a 18:30 del 09.07.2024*
* – Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО “НКЦ” (АО) нанке ценных б умаг на условиях “поставка против платежа” путем ввода специального отчета на исполнение, одновременно включающего сдекилю, ченные в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки ” y “Выкуп: Адресные заявки”.
Вниманию Участников!Обращаем ваше внимание на то, что код расчетов B01 не предполагает блокировки актива при постановке и активации вки, полное обеспечение проверяется и блокируется в момент подачи отчета на исполнение сделки (special отчета на сделок ). В связи с чем, в случае отсутствия активов на момент подачи специального отчета на исполнение сделок, такой отчет не может бы ть введен Участником клирингом и сполнен НКО НКЦ (АО), в результате чего заключенные сделки будут признаным и по вине Участника клиринга.
Также обращаем ваше внимание на то, что подачу заявок в режимах торгов “Размещение: Адресные заявки” / “Выкуп: Адресные з аявки”, сделки по которым будут впоследствии включены в один специальный отчет на исполнение, необходимо производить с указанием ргово-клиринговых счетов, привязанных к одному и тому же типу раздела (31 и 36).
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.