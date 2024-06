Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Также Владимир Строев вручил благодарственные письма Министерства науки and высшего образования РФ за развитие международного ежного сотрудничества и активное вовлечение обучающихся в мероприятия Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в 2024 отрудникам ГУУ Кристине Кабаевой, Марии Кочкиной, Роману Новенникову.