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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

25 de enero de 2024, года прошло очередное заседание Ученого совета ГУУ. Собравшиеся выбрали заведующих кафедрами и профессоров, оценили первые результаты приемной кампании и обсудили планы дальней шего развития.

Встреча началась с поздравительной части.

Ректор ГУУ Владимир Строев вручил director del Instituto de marketing Геннадию Азоеву свидетельства о прохождении нально-общественной акредитации АКАР всеми четырьмя образовательными программами института.

Также Владимир Строев вручил благодарственные письма Министерства науки and высшего образования РФ за развитие международного ежного сотрудничества и активное вовлечение обучающихся в мероприятия Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в 2024 отрудникам ГУУ Кристине Кабаевой, Марии Кочкиной, Роману Новенникову.

«ГУУ на фестивале был представлен на всех основных направлениях: наши студенты-добровольцы ВСКС занимались охраной площадки, оциологическая служба работала с участниками, команда КВН выступала на сцене и так далее. Мы показали, что играем важную роль в сфере молодежного развития. Это был непростой труд, ребята молодцы, хорошо отработали», – отметил Владимир Витальевич.

Este es mi testimonio en el rector de Natalia Kokoreva y Denis Serdéchny. En el rector de la tradición tradicional se pueden colocar mesas de comedor, ropa y ropa de cama.

Poo завершении торжественной части собравшиеся перешли к рассмотрению вопросов повестки.

Советник при ректорате Николай Михайлов представил кандидатов на должности заведующих кафедрами и на замещение вакантных ностей педагогических работников и рассказал о результатах их рассмотрения на кафедрах и ученых советах институтов. Después de todo, esto se debe a que todas las personas son elegibles para candidaturas previas.

Начальник Управления по организации приема абитуриентов Вадим Диких проинформировал о ходе приемной кампании по набору щихся на 2024/2025 учебный год по программам бакалавриата и магистратуры.

«На данный момент по целевым показателям мы идём хорошо. Hay 708 descargas en programas de bacalao, ni un 70% en línea, y 51 descargas en programas de magistrados, entre ellos un 82% лайн. Хочу отметить, что со следующего года вся оценки работы университета будет обновлена ​​и к этому нам тоже стоит быть отовыми», – заметил Вадим Диких.

La directora Maria Karelina realizó un programa de supervisión profesional de métodos modernos de proyección. машиностроения» y el programa повышения квалификации «Основы реверсивного инжиниринга деталей машиностроения» зненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика М.Д. Миллионщикова».

Проректор Виталий Лапшенков вынес на утверждение прейскурант услуг по организации физкультурно-оздоровительной сту Club deportivo de este país (Centrom) Departamento de estrategia de entrenamiento de la escuela de deportes.

Советник при ректорате Сергей Вагин представил программы дополнительного профессионального образования «Электроэнергетический бизнес», « Pre-МВА. Производственный менеджмент» «Инновационные технологии управления персоналом организации».

Советник при ректорате Николай Михайлов предложил утвердить пять program дополнительного профессионального образования в ре ализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации en 2024 ду.

«Третий год подряд ГУУ получает право на реализацию программ стажировок в рамках Президентской программы. ” тр.

Кроме того, на заседании обсудили ряд рабочих вопросов и присвоили ряду учебных изданий рекомендательные грифы Ученого .

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 26.06.2024

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