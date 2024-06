С начала 2024 года город заключил с застройщиками 149 договоров участия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года город заключил с девелоперами почти 150 договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемых территорий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город с начала текущего года заключил с инвесторами 149 договоров, они предусматривают возведение и последующую передачу столице 282 объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря этому бесплатные места в детских садах получат более 37 тысяч детей, в новые школы пойдут свыше 78 тысяч учеников», — отметил Владимир Ефимов.

По семи договорам работы уже выполнены в полном объеме. Инвесторы построили четыре дошкольных образовательных учреждения на 825 мест, три школы на 27 775 мест, учебный корпус на 620 мест (550 школьных и 70 дошкольных), а также два объекта улично-дорожной сети в Раменках.

«Согласно заключенным договорам всего будет возведено 207 детских садов, школ и образовательных комплексов. Кроме того, построят восемь поликлиник, пять объектов транспортной и 62 инженерной инфраструктуры. Уже известно, что 18 из них переданы городу, 37 введены в эксплуатацию и подлежат передаче, 92 строятся, а 135 находятся на стадии предпроектных работ», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В феврале 2021 года в столице утвердили новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве города и возводят социально значимые объекты в рамках строительства жилья.

В прошлом году был заключен 91 договор с застройщиками, по которым возвели 27 объектов.

Градостроительный комплекс Москвы проведет обучающие семинары для застройщиков и проектировщиков

