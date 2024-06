Студенты ГУУ приняли участие в конкурсе ТРАНСПОРТология

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты бакалавриата и магистратуры кафедры управления транспортными комплексами ГУУ приняли участие в отраслевом конкурсе ТРАНСПОРТология.

В рамках проекта состоялась весенне-летняя серия открытых лекций с привлечением высококвалифицированных специалистов на крупнейших транспортных предприятиях города.

На базе эксплуатационной площадки «ФИЛИ» филиала «Центральный» ГУП «Мосгортранс» студенты познакомились с технологическим процессом, специальностями и компетенциями, востребованными в предприятии, получили представление о тенденциях развития предприятия и об условиях труда. Также для студентов была организована экскурсия по площадке.

В Центре профориентации Московского метрополитена заместитель начальника Центра Вера Владыкина выступила с лекцией «Работа в Московском транспорте. Начни строить свою карьеру уже сейчас», а также рассказала студентам о работе подведомственных Департаменту транспорта города Москвы организациях и предприятиях.

По итогам взаимодействия с практиками студенты ГУУ выполнили научно-исследовательские работы, которые охватывали весь спектр проблемных вопросов функционирования транспорта в городе. Работы также прошли апробацию в рамках Всероссийских и международных научно-практических конференциях, проходивших на базе ГУУ.

5 и 19 июня состоялись очные защиты, в рамках которых обучающиеся представили работы перед экспертами.

В состав оценочной комиссии вошли преподаватели кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Яна Игнатова, Галина Ласточкина и Артем Меренков, а также начальник отдела эксплуатации автобусов с электрическими двигателями Филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» Юрий Гайтов, начальник отдела Автоматизированных Систем Управления Филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» Антон Шевченко и представитель ассоциации «ТАМА» Милана Георгиева.

В результате конкурсного отбора победителями, получившими рекомендацию на работу в предприятиях транспортного комплекса г. Москва, стали следующие обучающиеся:

1 место – студентка 3 курса ИОМ ГУУ Людмила Молодцова. Тема научной работы: «Пассажирский транспорт и мобильность нового поколения»;

2 место – студент 4 курса ИОМ ГУУ Максим Паньков. Тема научной работы: «Повышение качества услуг по перевозкам пассажиров автобусами в г. Москва»;

3 место – студент 2 курса магистратуры Даниил Базин. Тема научной работы: «Московское метро»;

Организатором конкурса «ТРАНСПОРТология» выступает Ассоциация «ТАМА». Целью проекта является развитие системы профориентации и содействия трудоустройству студентов на базе крупнейших транспортных организаций Москвы, путем повышения мотивации к приобретению дополнительных навыков и знаний, с последующим выявлением и поддержкой одаренной молодежи.

