Сотрудникам госкорпорации «Росатом» и ветеранам атомной отрасли

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70 лет назад, 26 июня 1954 года, запущена в промышленную эксплуатацию Обнинская атомная электростанция.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции.
Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом.
Сегодня госкорпорация «Росатом» – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления.
Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России.
Всем желаю крепкого здоровья и благополучия.
М.Мишустин
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