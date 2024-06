Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» продолжают разрабатывать прорывные решения — от портативных рентген и ИВЛ-аппаратов до лазерного канала межспутниковой связи. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ “Технополис Москва” с каждым годом становится все популярнее — как раз за счет инновационности предприятий, локализации их производств в одном месте и способности эффективно замещать импортные аналоги», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Многие из разработок компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» не имеют аналогов не только в нашей стране, но и в мире. Среди инновационных изделий, например, аппарат для очищения крови при почечной недостаточности и вспомогательное оборудование.

Это также оптические мультиплексоры для высокоскоростной передачи данных, которые могут использоваться в мобильной и интернет-связи, телекоммуникациях и системах наблюдения. В числе разработок — технология для маркировки радиоэлектронных товаров, которая поможет бороться с контрафактом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI