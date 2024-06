Собянин: Началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице началось строительство здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Оно будет находиться на Бутырской улице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В здании площадью свыше пяти тысяч квадратных метров планируется разместить экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище и реставрационные мастерские. Кроме того, там будет зона приема и работы с посетителями с гардеробом, кассой, информационным центром, магазином и кафе.

«В галерее разместят коллекции живописных и графических работ народного художника. Познакомиться с экспонатами смогут одновременно до 400 человек», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Интерьерные решения будут выполнены на стыке таких стилей, как модерн, неоклассика и ампир. Здание оборудуют лифтами: пассажирским и грузовым для транспортировки экспонатов между этажами.

Строительство галереи ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы. Завершение работ запланировано на 2025 год.

