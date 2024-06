Сергей Собянин поздравил студентов колледжей — победителей соревнований в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты столичных колледжей продемонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях по профессиональному мастерству в Китае. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В состязании принимали участие больше 300 человек из 60 стран. Московские конкурсанты завоевали пять медалей», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Две золотые медали студенты получили в категориях «Электроника» и «Оптоэлектроника», одну серебряную — в «Управлении перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».

Кроме того, москвичам достались две бронзовые медали — в категориях «Кондитерское дело» и «Промышленная робототехника».

«Наши студенты впервые участвовали в этом состязании, и конкуренция была очень серьезной. Ребята, вы большие молодцы, так держать!» — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, он поблагодарил экспертов-наставников за активное участие в воспитании мастеров своего дела.

