Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» — Мэр Москвы

29 и 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» пройдет фестиваль «День молодежи».

«Гостей ждут выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и много других мероприятий», — сообщил Сергей Собянин.

На фестиваль приедут делегации регионов — номинантов на премию «Молодежная столица России». Это 400 ребят из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска.

Ко Дню молодежи в столице подготовили более 150 мероприятий на различных городских площадках. Ознакомиться со всеми событиями можно на портале «Молодежь Москвы».

Флешмобы, квесты, конкурсы: более 150 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня молодежи

