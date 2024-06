Правительство утвердило критерий для формирования опорной сети автодорог

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 25 июня 2024 года №852

Правительство продолжает работу по обеспечению логистической связанности территорий страны и формированию опорной сети автодорог, которые будут способствовать решению этой задачи. Подписано постановление, утверждающее критерий отнесения трасс к опорной сети автомобильных дорог.

Согласно документу, к опорной сети будут относиться в том числе дороги регионального или межмуниципального значения, которые обеспечивают подъезд к аэропортам, железнодорожным станциям, а также морским и речным портам.

Перечни объектов транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог опорной сети будут утверждаться актами Минтранса после одобрения Правительственной комиссией по транспорту и Правительственной комиссией по региональному развитию.

Решение позволит выделить наиболее востребованные для страны дороги и обеспечить их необходимое развитие в приоритетном порядке.

Понятие «опорная сеть автомобильных дорог» было внесено в федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в июле 2023 года. Работа по её формированию должна быть закончена к 1 сентября 2024 года.

