Политех и Петербургский энергетический институт повышения квалификации укрепляют партнёрские отношения

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Петербургский энергетический институт повышения квалификации заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов и директор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Сергей Юнгблюдт.

В рамках соглашения стороны приняли на себя обязательства по созданию системы партнерских отношений в сферах дополнительного профессионального образования и научно-методологического обеспечения образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам.

Соглашение укрепит сотрудничество и позволит расширить сферу реализации программ дополнительного профессионального образования для обеих сторон. Наши компетенции востребованы не только в ТЭК, но и в смежных областях. Мы движемся по пути создания типовых образовательных программ, которые бы определяли единые стандарты качества в таких важных и высокотехнологичных отраслях промышленности, которые формируют топливно-энергетический комплекс России , — рассказал проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов

В ближайшем будущем партнёры планируют утвердить дорожную карту. В неё войдут мероприятия по формированию модели непрерывного повышения компетенций, реализации совместных дополнительных профессиональных, образовательных программ и обучающих мероприятий в интересах предприятий ТЭК, разработка, согласование и продвижение совместных, типовых дополнительных профессиональных программ.

В планах выполнение совместных НИОКР, направленных на научное обоснование ключевых положений и разработку проектов нормативных правовых актов в сфере энергетики. Ближайшее совместное мероприятие уже на этой неделе — конференция по водородной тематике совместно с коллегами “Газпром водород”, а это значит новые контакты, новые площадки для продвижения бренда Политеха и наших инициатив , — прокомментировал руководитель направления дополнительного образования Иван Курта.

Для нас Политех это стратегический партнер, мы видим взаимную заинтересованность и готовность к развитию совместных проектов, как в образовании, так и в научно-технической сфере. Рассматриваем солидарные законотворческие и международные инициативы. Наше партнерство, вне всякого сомнения, будет способствовать развитию и укреплению всех отраслей ТЭК , — подчеркнул Сергей Юнгблюдт.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» является подведомственным Минэнерго России образовательным учреждением. Осуществляет научно-образовательную деятельность по межправительственным соглашениям и прямым договорам в интересах энергетических предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Институт располагает филиалами в Новосибирске, Челябинске, Кемерово, Екатеринбурге, Московской области и Республике Татарстан.

