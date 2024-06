Познакомиться со съемочным процессом и создать фильм: чем займутся московские школьники в выездном кинолагере «Москиносмена»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 июня по 25 июля принимаются заявки в бесплатный кинолагерь «Москиносмена». В выездной лагерь смогут попасть столичные подростки, которые станут победителями творческого конкурса на создание видеоконтента.

В рамках испытания ребятам в возрасте от 13 до 17 лет включительно необходимо самостоятельно или в группе (до трех человек) записать ролик, а также короткую видеовизитку о себе. К категории «Ролик» относятся короткометражное игровое и неигровое кино, видеорепортаж, видеоподкаст, анимация и моушен-графика, обучающие, презентационные, рекламные видеоматериалы и видео-арт.

Кинолагерь «Москиносмена»

«Москиносмена» — выездное мероприятие с тематическими активностями. Первые две смены в кинолагере пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа в кинопарке «Москино» в ТиНАО. Ребята посетят тематические мастер-классы, познакомятся со съемочным процессом, примут в нем участие и создадут собственные короткометражные фильмы. Сопровождать их будут мастера «Кинокампуса Горького». Выездной кинолагерь «Москиносмена» организует «Кинокампус Горького» в рамках проекта «Москва — город кино» при поддержке столичного Департамента культуры. До конца года планируется пять киносмен, участниками которых станут победители творческих конкурсов.

«Сегодня “Кинокампус Горького” активно занимается развитием подростков в сфере кино и медиа. И мы видим большую заинтересованность в этом со стороны молодежной аудитории: ребята активно включаются в наши проекты, многие пробуют себя сразу в нескольких направлениях. При этом наши программы практико-ориентированные, а итогом любых курсов становится короткометражный фильм, снятый юными любителями кино. С таким портфолио они могут поступить в киноколледжи и продолжить свой путь в индустрии», — рассказала Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии имени Максима Горького.

В дни проведения смены кинопарк «Москино» превратится в образовательное пространство. Эксперты «Кинокампуса Горького» подготовили разнообразную программу: ребята посетят мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре и операторскому искусству. Кроме того, они обучатся навыкам питчинга (презентаций кинопродукта) и смогут поработать в команде экспертов киноиндустрии. В результате подростки самостоятельно снимут короткометражные фильмы, которые полностью — от идеи и сценария до финального монтажа — будут созданы ими под руководством профессиональных кураторов.

«Кинокампус Горького»

«Кинокампус Горького» — креативное пространство и сообщество, созданное на базе московской Киностудии имени Максима Горького, одной из старейших и крупнейших в стране. Здесь можно познакомиться с основами производства кино и медиа, освоить азы различных специальностей в смежных креативных индустриях. В «Кинокампусе Горького» проходят долгосрочные и интенсивные курсы, мастер-классы, онлайн-занятия и открытие встречи, а также киноэкспедиции.

При поддержке Правительства Москвы креативное пространство на Киностудии имени Максима Горького оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть свои студии с циклорамой и хромакеем, а также звукозаписывающая. Кроме того, ребята занимаются в учебных и монтажных классах, есть просмотровый зал, гримерная комната и кафе. Участники программ имеют доступ к студии с технологиями виртуального производства кино и медиа, к комплексу костюма и реквизита и малым студиям для создания цифрового контента.

Пространство «Кинокампус Горького» предлагает различные программы, разработанные совместно со Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С.А. Герасимова и другими ведущими киношколами страны. Все занятия проводят практикующие специалисты индустрии, выпускники профильных вузов. В рамках каждого курса участники готовят практическую работу — ее они смогут разместить в своем творческом портфолио, представить на конкурсе или фестивале.

