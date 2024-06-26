Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С 28 июня по 25 июля принимаются заявки в бесплатный кинолагерь «Москиносмена». Una vez más, puede realizar una consulta de contenido de vídeo.

В рамках испытания ребятам в озрасте от 13 до 17 let включительно необходимо самостоятельно или в grouppe (do трех человек за) писать ролик, а также короткую видеовизитку о sebe. Las categorías «Ролик» incluyen televisores y películas cinematográficas, informes de vídeo, vídeos, animaciones y gráficos de ratón. чающие, презентационные, рекламные видеоматериалы и видео-арт.

Кинолагерь «Москиносмена»

«Москиносмена» — выездное мероприятие с тематическими активностями. Первые две смены в кинолагере пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа в кинопарке «Москино» в ТиНАО. Ребята посетят тематические master-classies, познакомятся со съемочным процессом, примут в нем участие и создадут собственные коро ткометражные фильмы. Сопровождать их будут мастера «Кинакампуса Горького». El cineasta “Москиносмена” organizó el “Киконампус Горького” en el proyecto “Москва — город кино” en el marco del proyecto “Москва — город кино” Cultura departamental. До конца года планируется пять киносмен, участниками которых станут победители творческих конкурсов.

«Сегодня “Киконампус Горького” активно занимается развитием подростков в сфере кино и медиа. И мы видим большую заинтересованность в этом со стороны молодежной аудитории: ребята активно включаются в наши мног, ие пробуют себя сразу в нескольких направлениях. При этом наши программы практико-ориентированные, а итогом любых курсов становится короткометражный фильм, снятый юными лями кино. С таким портфолио они могут поступить в кинколледжи и продолжить свой путь в industria», — рассказала Юлиана Слащева, general Director Киностудии имени Максима Горького.

В дни проведения смены кинопарк «Москино» превратится в образовательное пространство. Эксперты «Киконампуса Горького» подготовили разнообразную программу: ребята посетят мастер-классы по актерскому мастерству, уре и operatorскому искусству. Además, hemos creado un equipo de cine especializado y lo colaboramos con expertos en cine. В е результате подростки самостоятельно снимут короткометражные фильмы, которые полностью — от идеи and сценария до финального — будут созданы ими под руководством профессиональных кураторов.

«Кинакампус Горького»

«Кинакампус Горького» — креативное пространство и сообщество, созданное на базе московской Киностудии имени Максима Горького, одной из старейших и крупней ших в стране. Здесь можно познакомиться с основами производства кино и медиа, освоить азы различных специальностей в межных креативных иях. En «Кинакампусе Горького» se imparten cursos de idiomas y cursos intensivos, clases magistrales, cursos en línea y clases magistrales, е киноэкспедиции.

При поддержке Правительства Москвы креативное пространство на Киностудии имени Максима Горького оснащено современным гичным оборудованием. Здесь есть свои студии с циклорамой и хромакеем, а также звукозаписывающая. Además, rebaya занимаются в учебных and монтажных классах, есть просмотровый зал, гримерная комната и cafe. Участники программ имеют доступ к студии с технологиями виртуального производства кино и медиа, к коплексу костюма и реквизита студиям для создания цифрового контента.

Пространство «Кинакампус Горького» предлагает различные программы, разработанные совместно со Всероссийским государственным кинематографии имени С.А. Герасимова и другими ведущими киношколами страны. Все занятия проводят практикующие специалисты индустрии, выпускники профильных вузов. В рамках каждого курса участники готовят практическую работу — ее они смогут разместить в своем творческом портфолио, представить на конкурсе или фестивале.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI