При поддержке Правительства Москвы креативное пространство на Киностудии имени Максима Горького оснащено современным гичным оборудованием. Здесь есть свои студии с циклорамой и хромакеем, а также звукозаписывающая. Además, rebaya занимаются в учебных and монтажных классах, есть просмотровый зал, гримерная комната и cafe. Участники программ имеют доступ к студии с технологиями виртуального производства кино и медиа, к коплексу костюма и реквизита студиям для создания цифрового контента.

В дни проведения смены кинопарк «Москино» превратится в образовательное пространство. Эксперты «Киконампуса Горького» подготовили разнообразную программу: ребята посетят мастер-классы по актерскому мастерству, уре и operatorскому искусству. Además, hemos creado un equipo de cine especializado y lo colaboramos con expertos en cine. В е результате подростки самостоятельно снимут короткометражные фильмы, которые полностью — от идеи and сценария до финального — будут созданы ими под руководством профессиональных кураторов.

В рамках испытания ребятам в озрасте от 13 до 17 let включительно необходимо самостоятельно или в grouppe (do трех человек за) писать ролик, а также короткую видеовизитку о sebe. Las categorías «Ролик» incluyen televisores y películas cinematográficas, informes de vídeo, vídeos, animaciones y gráficos de ratón. чающие, презентационные, рекламные видеоматериалы и видео-арт.