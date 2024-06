От медтехники до продуктов питания: какие товары поставляют компании из Москвы во Вьетнам

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году на взаимную торговлю с Москвой пришлось около 40 процентов от общероссийского товарооборота с Вьетнамом. Несырьевой неэнергетический экспорт столицы в эту страну вырос на 55 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В соответствии с поручением Сергея Собянина город содействует продвижению столичной продукции на зарубежные рынки. Благодаря центру “Моспром” московские промышленники в 2023 году на 55 процентов нарастили поставки товаров во Вьетнам по сравнению с 2022 годом. В результате объем взаимной торговли Москвы с этой страной вырос более чем на 13 процентов и достиг почти 40 процентов в структуре общероссийского товарооборота. Столичный бизнес отправляет самую разную продукцию: от медтехники до продуктов питания», — рассказал Максим Ликсутов.

С 2019 года центр поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром» провел семь мероприятий для столичных промышленников. В их числе — четыре бизнес-миссии и три международные отраслевые выставки.

«Рынок Вьетнама остается одним из самых перспективных для московских компаний благодаря высоким темпам роста экономики и высокой плотности населения. На экспорт товаров промышленных отраслей приходится порядка 63 процентов поставок. Высоким спросом пользуется медицинская техника и продукция приборостроения, электрическая аппаратура, лекарственные препараты, профессиональная и уходовая косметика московских производителей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди товаров пищевой промышленности наибольшей популярностью пользуются продукты для здорового питания, хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколад и мясная продукция. В общей структуре московского экспорта во Вьетнам продукты питания занимают около 37 процентов.

Московские кондитерские фабрики поставляют в эту страну свыше сотни тонн кондитерских изделий в год. Управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов подчеркнул, что во Вьетнаме пользуются популярностью весовые конфеты, молочный шоколад, печенье, карамель и вафли производителей из российской столицы.

Объем производства продуктов питания в столице вырос почти в 2,6 разаШоколад, торты, зефир: Москва экспортирует сладости в 50 стран мира

Развитию торгово-экономических отношений способствуют преференции в рамках зоны свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Для экспортеров действуют сниженные ставки таможенных пошлин и другие льготы, которые позволяют увеличивать взаимные поставки товаров, расширять потоки инвестиций между странами — членами ЕАЭС и Вьетнамом.

Московский производитель банкоматов и платежных терминалов в рамках стратегического партнерства с этой страной закупает комплектующие для распознавания купюр разных валют и номиналов, включая вьетнамские донги в отечественных банкоматах.

С 2022 года в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Малый и средний бизнес Москвы стал активнее выходить на экспортСобянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

