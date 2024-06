Общественные объекты появятся в Зеленограде по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемые участки в районах Силино и Матушкино Зеленоградского административного округа реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 3,07 гектара, расположенные на проспекте Генерала Алексеева и в проезде 4801, входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются более чем в один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 38,6 миллиона рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на этих территориях есть устаревшие объекты. Вместо них здесь появится отстойно-разворотная площадка городского транспорта.

«В рамках редевелопмента участков планируется возвести недвижимость площадью более 2,5 тысячи квадратных метров для обслуживания перевозок пассажиров, а также сделать стоянки транспорта общего пользования. Кроме того, будут выполнены все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению Сергея Собянина.

