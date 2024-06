Начался первый этап благоустройства территории возле станции Серп и Молот МЦД-4

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к первому этапу благоустройства территорий возле станции Серп и Молот четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошла улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок», — отметил Петр Бирюков.

В зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.

Специалисты уберут воздушные кабельные линии в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Систему освещения модернизируют: заменят старые фонари на современные энергоэффективные и установят дополнительные светильники. Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.

Тротуары расширят и обновят на них почти 20 тысяч квадратных метров покрытий. На проезжей части уложат около 33,8 тысячи квадратных метров асфальта. Кроме того, приведут в порядок лестницы и подпорные стенки склонов. Старые остановочные павильоны заменят на современные, а также установят новые. Возле станции будут организованы парковочные карманы и велопарковки.

В рамках работ специалисты отремонтируют четыре детские площадки на Волочаевской улице около домов 2, 6, 8 и 13. На них появится новое игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие.

Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ возле станции разобьют около 22,3 тысячи квадратных метров газона.

Первый этап работ планируют завершить в этом году.

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МЦД-4

