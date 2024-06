Настенную живопись XVIII века отреставрировали в церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице

Source: MIL-OSI Russian Language News

В верхнем храме церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице (дом 11, строение 4) завершилась реставрация уникальной живописи XVIII века. Специалисты удалили многослойные записи, укрепили аварийные участки и расчистили их от потемневшего лака. Затем они отреставрировали сохранившиеся росписи и воссоздали утраченные.

«Церковь Петра и Павла — редкий образец петровского барокко, ярко украшенный настенной живописью. И если в нижнем храме из-за хорошей сохранности достаточно было лишь очистить изображения от техногенных загрязнений, то в верхнем реставраторам пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть сюжетным росписям первоначальный вид. Высота строительных лесов под куполом достигала 45 метров. Зато именно там удалось обнаружить самые древние фрагменты живописи, например на южной стене сохранилось изображение воина, относящееся к первой половине XVIII века; частично элементы росписи этого периода можно наблюдать и на своде», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Четверик храма расписан в типичной для синодального периода западной манере, имитирующей шпалерную развеску картин. На северной стене среди сюжетов выделяется «Призвание апостола Матфея». В его центре — библейская история о том, как сборщик пошлин Левий Матфей знакомится с Иисусом, следует за ним и становится апостолом. Художники-реставраторы воссоздали целостность изображения, слой за слоем укрепив отставшие от основы слои штукатурки и проведя тонировку утраченных участков.

На западной стене храма росписи посвящены чудесам, которые явил Христос при жизни. Особого внимания заслуживает «Воскрешение дочери Иаира». Изображение было сильно повреждено, значительные фрагменты отсутствовали. Специалисты восстановили его, использовав гравюру с тем же сюжетом. Задачу также облегчили характерные фигуры персонажей.

Для работы по воссозданию росписей художники разрабатывали картоны — подготовительные полноразмерные рисунки для последующего переноса изображения на стену прямо в храме. Это позволяет исключить искажение перспективы.

В парусных сводах расположены изображения евангелистов. Художники тщательно провели бортовое укрепление сохранившихся участков живописи, отошедших от поверхности стены. В незаметном месте реставраторы проделали небольшое отверстие, через которое сначала промыли полость между стеной и фреской, а потом заполнили ее известковым раствором. Специалисты также провели кропотливую работу по удалению солей с изображений. Спустя четыре месяца фигурам евангелистов вернули их первоначальный вид.

Сейчас в церкви Святых Апостолов Петра и Павла продолжается реставрация. Специалисты уже привели в порядок фасады и нижний храм, восстановили полы из натурального камня, чугунную лестницу между нижним и верхним храмом, привели в порядок оконные и дверные заполнения. Теперь им предстоит вернуть исторический облик декоративным лепным элементам в интерьерах церкви. Завершить все работы планируется до конца лета.

Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили по указу Петра I на пожалованные им средства. Возведение начали до запрета каменного строительства в Москве в 1705 году. Существует легенда, что император Петр I лично принимал участие в составлении чертежей здания.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла возведен по типу «восьмерик на четверике» и стоит на высоком подклете (нижний полуподземный этаж). Нижний храм освящен в честь святого Николая Чудотворца, верхний — в честь апостолов Петра и Павла. С трех сторон церковь окружают открытые галереи. Фасады украшают профилированные белокаменные карнизы и пилястры (плоские колонны). Облик церкви дополняет богато украшенная лепниной колокольня.

После революции 1917 года здесь продолжала работу Московская духовная академия. В 1935-м храм закрыли, там находился склад. В 1959-м по решению Моссовета здание передали Всесоюзному научно-исследовательскому институту геофизических методов разведки. В 1992 году церковь вернули верующим.

