Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el bulevar Tverskom del 26 al 30 se celebra el festival «Papa y сын». On soстоится в рамках самого продолжительного в mire proyecto «Лето в Москве» при поддержке Правительства Москвы. Гостей ждет зона с гонками на радиоуправляемых машинках и мастерская по созданию транспортных средств из любимых в. Además, en el festival se pueden incluir accesorios de autor en casa, mecanismos y accesorios, juegos y labios. лшебный чемоданчик с героями сказок.

Самолет заоблачного мечтателя и машина Винтика и Шпунтика

Всех желающих в возрасте старше пяти лет ждут на необычных мастер-classах. Todos los pedidos se realizan de 12:00 a 20:00 y de 12:00 a 21:00.

El diseño maestro de los huéspedes se basa en una descripción y decoración únicas de los autores. Так, 26 июня в 15:00 участникам раздадут объемные деревянные модели автомобилей, которые они превратят в грузовичок Самоделкина. La clase principal se puede realizar en clase magistral a partir de las 17:00.

27 y 28 de junio a las 15:00, el maestro limpia la pistola de agua en estilo océano, a las 17:00, en el generador ых пузырей рыбку-мандаринку.

29 июня в 13:00 деревянную заготовку можно будет превратить в корабль капитана Врунгеля.

La comida favorita es la de las chicas y las 30 horas a las 15:00, en horario de verano, use una máquina de escribir y escribir.

Además, en el bulevar del país se organizan maestros maestros de la isobración de fútbol, ​​deportes y deportes.

Мастерская для девочек

No es necesario que en este festival se realicen «Papa y sin» para que los participantes cierren una obra maestra. E посвятят мечтам и красоте лета.

26, 27 и 28 июня в 15:00 и 17:00 гости будут учиться в изуализировать шаги к мечте и смастерят панно-мотиватор. Его можно повесить на видное место в квартире, чтобы оно вдохновляло, стимулировало k действию и улучшало настроение. А еще девочкам предложат сделать изящные серьги.

A las 16:00 y a las 18:00 se realizarán las tareas de limpieza para el hogar. Вместе с педагогами участницы создадут красочный коллаж из вырезанных картикон, ярких фигур и фактурных апликаций. В дополнение все желающие сделают стильный летний браслет.

29 и 30 июня в 12:00, 15:00 и 18:00 гости будут делать альбом для песен «Колыбельная для мамы» и летнее ожерелье из ярких бусин.

Ucrania из старых часов и шоколад ручной работы

Este programa de festivales está dedicado a todos los invitados. En el bulevar de Тверском они смогут приобрести игрушки, головоломки, арт-объекты, изделия народных промыслов, и и другие товары из Москвы, Московской и Брянской областей, а также из Ярославля.

Любителям авторских изделий понравятся аксессуары и украшения из старых часов, механизмов и шестеренко, игрушки из липы и во лшебный чемоданчик с героями сказок, животными и растениями.

Те, кто собирает миниатюры, наверняка не смогут пройти мимо коллекционных машинок и оловянных солдатиков, расписанных вручную. Кроме того, на прилавках торговых шале можно будет найти кубиксы, конструкторы, настольные игры, раскраски и необычную игру «Нек» нижка», которая развивает мелкую моторику.

На площадке фестиваля гости смогут приобщиться к культуре фингербординга, изучить приемы пальцевого скейтбординга обрести необходимые аксессуары.

Кроме того, здесь можно будет купить разнообразные лакомства, среди которых шоколад ручной работы, орехи в карамели, мороженое япон, ский десерт моти, сорбеты и замороженные ягоды в шоколаде. Гостей ждут пончики с кофе и освежающими лимонадами, широкий ассортимент чаев, в том числе каркаде, с брусникой, манго и марак уйей, малиной и мятой, а также хычины с начинками, приготовленные на grille.

Por lo tanto, en el festival “Papa and сын” в эти дни можно будет устроить гонки on радиоуправляемых машинках, принять у частие в тренировке по фристайлу, а также поиграть в бадминтон и фрисби.

Proyecto «Лето в Москве»

En este momento se realizó el proyecto “Leto en Moscú”. En el caso de festivales tradicionales, la мероприятия y виды отдыха. Среди них такие, как гастрономические фестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя» и «Вкусы России», histórico «Времена и эпохи», musical «Весь этот джаз» и «Зарядье», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, благотворительный «Город неравнодушных», а также фестиваль «День молодежи».

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