Марат Хуснуллин: Правительство ускорит строительство по проектам КРТ

Комплексное развитие территорий (КРТ) – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Правительство на постоянной основе занимается совершенствованием данного механизма. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила заключения соглашений между оператором КРТ и органами власти.

«Мы многое сделали и делаем, чтобы ускорить или упростить различные процессы в стройке. Сокращаем дублирующие документы, отменяем излишние процедуры. Сейчас урегулировали те случаи, когда в уточнении нуждается порядок взаимодействия участников процесса комплексного развития территорий. Новое постановление позволит регламентировать и упорядочить взаимодействие оператора КРТ и органов власти при реализации проектов комплексной застройки. Это позволит нам сократить сроки строительства как жилья, так и необходимой инфраструктуры», – сообщил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Такие соглашения будут заключаться в тех случаях, когда реализацию решения о КРТ федерального уровня обеспечивает оператор.

«Новыми правилами предусмотрено, что сторонами такого соглашения могут быть не только федеральный оператор КРТ и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, но также и субъект РФ, и муниципальное образование. При определении содержания данного соглашения была предусмотрена возможность включения в него в каждом конкретном случае необходимых условий, однако минимально соглашение должно включать в себя все сведения, которые предусмотрены для включения в договор о КРТ. Данное соглашение позволит в том числе определить условия финансирования создания инфраструктуры в проектах КРТ», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Документ также разграничит ответственность сторон по выполнению мероприятий и этапов КРТ с указанием ответственных лиц и сроков реализации мероприятий.

«С начала этого года Фонд развития территорий определён оператором проектов КРТ по постановлениям Правительства. Мы уже ведём работу по такому проекту в Алуште в Республике Крым. Тут появятся комфортное жильё, объекты коммерческой, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. В целом комплексное развитие территорий – это мощный инструмент, который даёт возможность обновить застройку и модернизировать городскую среду, в том числе обновить коммунальные сети, дороги и т. д. При реализации таких масштабных проектов очень важны как оперативность принятия решений на всех уровнях, так и чёткое исполнение обязательств всеми участниками процесса», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

