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Трасса М-12 «Восток»

С момента запуска движения между Москвой and Казанью по федеральной трассе M-12 «Восток» прошло полгода. Este período de tiempo de duración del automóvil es de 12 millones de dólares. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В прошлом году El presidente de la empresa inició la conducción en 810 km de recorrido por la M-12 “Восток”. Una vez que se han instalado varias configuraciones y se han instalado primero, el resultado se puede realizar en la oficina principal. ющие сроки. За шесть месяцев автомобилисты проехали по участку уже более 12 млн раз, что ещё раз доказывает необходимость данного ута. Кроме этого, видим, как развиваются близлежащие населённые пункты, растёт инвестиционная привлекательность территорий y увелич ивается объём жилищного, коммерческого строительства. Также становится более востребованным автотуризм – М-12 выбирают и для TURISTических поездок, чтобы доехать до интересных мест и достопримечательностей», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор», силами которой построен участок М-12 между Москвой and Казанью, Вячеслав Петушенко подчеркнул ч, то первый летний месяц в этом году отмечен ростом трафика на всех маршрутах новой трассы. «Если в январе этого года на М-12 фиксировали в среднем 6 тыс. проездов автомобилей в сутки, то в июне среднесуточное число проездов превышает 11 тыс. Los automóviles son muy populares en Marte. Среди них – обход Балашихи, по которому в июне пользователи проезжали более 42,5 тыс. раз в сутки. Рекордное число поездок там было зафиксировано 28 abril – 61,2 тыс. Также много поездок совершается во Владимирской области (16–20 тыс. в сутки) and Республике Татарстан, включая путь в аэроп орт по мосту через Волгу (около 9 тыс.)», – сказал Вячеслав Петушенко.

Marat Husnulllin отметил, что на сегодняшний день активно строится продление трассы М-12 до Екатеринбурга, в том числе новая орога от города Дюртюли в Республике Башкортостан до посёлка Ачит в Свердловской области через Пермский край 275 kilómetros. La velocidad máxima es de aproximadamente 800 km.

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