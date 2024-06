Кратковременный дождь и сильный ветер: в столице ухудшится погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшее время в Москве ухудшится погода. Ожидается небольшой кратковременный дождь, усилится ветер, его порывы местами могут достигать 14 метров в секунду.

Во время непогоды водителям нужно быть внимательными и избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.

