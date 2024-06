Коллективу АО «Ред Вингс»

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 июня 2024 года авиакомпании «Ред Вингс» исполняется 25 лет.

Уважаемые друзья!

Примите мои искренние поздравления с юбилеем.

За четверть века подразделение завода «Авиалинии 400» стало одной из крупнейших авиакомпаний России и продолжает динамично развиваться.

Сегодня «Ред Вингс» обладает мощным производственным и кадровым потенциалом, эффективно решает масштабные отраслевые задачи. Расширяет региональную маршрутную сеть, открывает новые международные направления, увеличивает количество рейсов, парк самолётов пополняется современными отечественными воздушными судами. Компания активно внедряет цифровые инновации, автоматизированные бортовые и наземные средства и системы контроля, ведёт мониторинг технического состояния, что позволяет обеспечивать безопасность и надёжность полётов, повышать уровень комфорта пассажиров.

Именно благодаря чёткой и слаженной работе высококвалифицированного коллектива, людей, которые ответственно относятся к своему делу, акционерное общество неоднократно отмечено национальными авиационными премиями. Уверен, что профессионализм, целеустремлённость и впредь будут залогом вашего успеха.

Желаю сотрудникам и ветеранам авиакомпании осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

М.Мишустин

