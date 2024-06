Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Преподавательский состав Института заочного образования Государственного университета управления и студенты-заочники передали груз гуманитарной помощи жителям территорий ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Осознавая необходимость помощи российским военнослужащим и мирным жителям освобожденных территорий Российской Федерации в зоне специальной военной операции, сотрудники и студенты Института заочного обучения своими силами организовали сбор гуманитарно-благотворительной помощи для регионов, страдающих от обстрелов с украинской территории.

Студенты собрали средства, позволившие приобрести компьютерную технику, способствующую защите мирного населения и военнослужащих, участвующих в СВО.

Добровольные пожертвования осуществлялись преподавателями, студентами, родителями студентов и участниками других благотворительных мероприятий, организованных Институтом заочного обучения.

Такая помощь находит живой отклик в сердцах бойцов, которая выражается в ответных посланиях, видео и фото с СВО.

Мы уверены, что разум и гуманизм в скором времени приведут к достижению мира и согласия между Российской Федерацией и Украиной.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI