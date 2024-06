Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — отметил Петр Бирюков.

Водоем площадью 0,3 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.

«На первом этапе извлечем иловые отложения, общий объем которых оценивается в почти две тысячи кубометров, что позволит увеличить максимальную глубину до 2,5 метра. Затем обновим 276 метров разрушенных участков береговой полосы, ее оформление выполним с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу. Предусмотрена укладка цилиндрических габионных конструкций», — рассказал Петр Бирюков.

На финальном этапе будет обустроена зона биоплато площадью 359 квадратных метров, на ней высадят более шести тысяч водных растений разных видов. Они станут естественными фильтрами водоема и позволят минимизировать зарастание.

Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве планируют привести в порядок свыше 20 прудов.

